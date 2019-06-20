《經濟通通訊社２０日專訊》財政部公布，今日在香港特別行政區順利發行５０億元（人民
幣．下同）國債。其中，面向機構投資者招標發行４５億元，包括２年期３５億元、５年期１０
億元，中標利率分別為２﹒９５％、３﹒０３％；面向國外中央銀行和地區貨幣管理當局發行５
億元，包括２年期４﹒５億元、５年期０﹒５億元，發行利率為同期限國債中標利率。（ｗｌ）
20/06/2019 13:21
【聚焦人幣】財政部在港順利發行５０億人幣國債
《經濟通通訊社２０日專訊》財政部公布，今日在香港特別行政區順利發行５０億元（人民
幣．下同）國債。其中，面向機構投資者招標發行４５億元，包括２年期３５億元、５年期１０
億元，中標利率分別為２﹒９５％、３﹒０３％；面向國外中央銀行和地區貨幣管理當局發行５
億元，包括２年期４﹒５億元、５年期０﹒５億元，發行利率為同期限國債中標利率。（ｗｌ）
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