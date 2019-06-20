【Ａ股上攻】環球寬鬆預期助金融股飆，滬指半日漲２﹒６％攻三千

《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲結束為期兩日議息會議，決定維持利率不變，但暗示可能

在今年稍後時間最多減息５０個點子，以應對經濟不確定性增加及通脹回落，美國短期利率期貨

交易商進一步相信聯儲局將從下月開始減息。

美國重啟寬鬆預期，市場憧憬人行將擴大寬鬆空間，從「工具箱」中拿出更多法寶，券商、

保險、銀行板塊大爆發，白酒股亦錄得強勁升幅，滬綜指開市時欠方向，其後明確向上，升幅更

一路擴大，臨收市前升勢一發不可收拾，半日收飆２﹒５８％，報２９９２﹒９９點。深成指同

升２﹒６８％，創業板指漲２﹒３３％。

交投狀況繼續復蘇，兩市半日成交３５８７億元（人民幣．下同），較上日（１９日）同時

段還要高出１０﹒３％。今日暫有６４﹒９７億元外資通過陸股通淨流入Ａ股。

中信證券明明發表報告稱，預料美聯儲將在年?降息１至２次，分別在９月和１２月各降息

一次的概率較大，若經濟增長動能下降較快，９月份存在降息２５至５０點子的可能。報告指全

球貨幣政策寬鬆可期。



＊券商板塊發力狂飆，華泰Ａ銀證Ａ漲停＊



中美貿易戰有望停火、科創板開板及美聯儲暗示減息，券商板塊發力狂飆，華泰證券

（滬：６０１６８８）、中信建投（滬：６０１０６６）、中國銀河（滬：６０１８８１）漲停

，海通證券（滬：６００８３７）飆９﹒２％，中信證券（滬：６０００３０）升８﹒４％，招

商證券（滬：６００９９９）升７﹒１％。

保險股方面，新華保險（滬：６０１３３６）升５﹒７％，國壽（滬：６０１６２８）升５

﹒４％，平保（滬：６０１３１８）、太保（滬：６０１６０１）升４﹒６％。



＊中小銀行股受刺激，紫金銀行漲停＊



中小銀行股同樣大受刺激，紫金銀行（滬：６０１８６０）漲停，西安銀行

（滬：６００９２８）升５﹒９％，青農商行（深：００２９５８）抽高５﹒１％，寧波銀行（

深：００２１４２）、常熟銀行（滬：６０１１２８）升４﹒８％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）升４﹒３％。

權重銀行股表現亦不俗，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒７％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％，建設銀行（滬

：６０１９３９）更升２％。（ｅｙ）

