【Ａ股上攻】滬指收漲２﹒３８％四連升，入富在即成交增至六千億

《經濟通通訊社２０日專訊》繼習特會落實後，市場再出現重大利好，美聯儲決定維持利率
不變，但暗示可能在今年稍後時間最多減息５０個點子，以應對經濟不確定性增加及通脹回落。
美國重啟寬鬆預期，市場憧憬人行將擴大寬鬆空間，從「工具箱」中拿出更多法寶。此外，
富時羅素即將在其全球股票指數系列納入１０９７隻Ａ股，變動將於明日收盤後正式生效，生效
後Ａ股將佔富時羅素新興市場指數比重的５﹒５９％。
券商、保險、銀行板塊大爆發，白酒股亦錄得強勁升幅，滬綜指開市時欠方向，其後明確向
上，升勢一發不可收拾，午後一度逼近三千關，惟該位置遭遇強大阻力，全日收升２﹒３８％，
連升四個交易日，報２９８７﹒１２點，深成指同漲２﹒３４％。
交投狀況繼續復蘇，兩市全日成交６０３０億元（人民幣．下同），按日大增１９﹒６％。
今日有５５﹒６５億元外資通過陸股通淨流入Ａ股。
＊垃圾分類大躍進，１４環保股漲停＊
中美貿易戰有望停火、科創板開板及美聯儲暗示減息，三大利好刺激券商板塊發力狂飆，中
信建投（滬：６０１０６６）、哈投股份（滬：６００８６４）及華林證券
（深：００２９４５）漲停，華泰證券（滬：６０１６８８）升９﹒７％，中國銀河
（滬：６０１８８１）升７﹒８％，海通證券（滬：６００８３７）升７﹒２％，中信證券（滬
：６０００３０）漲７％。
上海強制推行垃圾分類政策，導致市民怨聲載道，不過北京深圳政府相繼放風，稱將會推行
垃圾分類。環保板塊今日大受刺激，天翔環境（深：３００３６２）、興源環境
（深：３００２６６）、海峽環保（滬：６０３８１７）、綠色動力（滬：６０１３３０）、上
海環境（滬：６０１２００）、中原環保（深：０００５４４）等１４隻股份漲停。
＊電力股吹政策風，豬肉股逆市下挫＊
國務院總理李克強１９日主持召開國務院常務會議，部署推進城鎮老舊小區改造；確定提前
完成農村電網改造升級任務的措施。漢纜股份（深：００２４９８）升７﹒３％，歐普照明（滬
：６０３５１５）升６﹒４％，杭電股份（滬：６０３６１８）漲５﹒９％，華儀電氣（滬：６
００２９０）升４﹒５％，置信電氣（滬：６００５１７）升４％。
豬肉股逆市下挫，雛鷹農牧（深：００２４７７）跌停，天邦股份（深：００２１２４）跌
４﹒７％，新希望（深：０００８７６）跌３﹒３％，龍建股份（滬：６００８５３）挫
３﹒３％，正邦科技（深：００２１５７）跌２％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
收市 升╱跌 成交金額
（點） （％） （億元人民幣）
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滬深３００指數 ３８２８﹒５２ ＋３﹒０３
上證綜合指數 ２９８７﹒１２ ＋２﹒３８ ２８８２﹒９７
深證綜合指數 １５５６﹒６０ ＋１﹒９５ ３１４６﹒５４
上證Ｂ股指數 ２９２﹒９３ ＋１﹒１１ １﹒５７
深證Ｂ股指數 ９４７﹒４７ ＋１﹒５０ ０﹒５５
上證１８０指數 ８６０３﹒２０ ＋３﹒２５
上證３８０指數 ４６００﹒４０ ＋１﹒８７
深證成份指數 ９１３４﹒９６ ＋２﹒３４
中小創新指數 １８１６﹒１０ ＋１﹒３４
深圳創業板指數 １４９８﹒０１ ＋１﹒９１
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