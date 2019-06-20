【京城近觀】消費內容化大戰，你被種草了嗎？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》「６１８」剛剛過去，又是一場買買買大

戰，各大品牌已紛紛報捷。不知道大家都買了些甚麼呢？老實說，「６１８」也走過了不少年頭

，和「雙１１」一樣，打著「低價爆款」、「巨額補貼」、「超劃算」的噱頭，不買就像吃虧。

而在消費升級的大環境下，促消費的方式，也出現了好幾次的更新換代。除了「６１８」，博主

在公眾號分享的方式，也是愈來愈讓人難以拒絕。



＊種草、拔草是一種購物心理的誘發和培養＊



對於定位相似、價位也大致相同的產品，到底該選擇哪個品牌？靠經驗？靠廣告？還是靠口

碑？現在有一個新途徑，就是靠「種草」。所謂「種草」，是網絡流行語，「種草」指把一種商

品推薦給目標群體，讓其喜歡上某種商品的過程。與此相關的，還有「長草」和「拔草」。「長

草」是指各位讀了網上推薦文有了想買的念頭，然而，草是「野火燒不盡，春風吹又生」的，如

果手頭暫時沒錢，一發薪水，果斷「拔草」，了卻一樁心事。

跟很多人一樣，我很喜歡看微信公眾號，一是因為這是一個社交平台，使用的次數非常頻繁

，有時候回覆完信息，看到公眾號的版面有顯示更新的小紅點，就會非常順手的打開。

內地基本上已經沒什麼人看紙質報章，公眾號有很多傳統的媒體入駐，提供我所需要的最新

資訊。除此之外，也有很多美妝、時尚、潮流等博主在上面發文章，文筆細膩優美的、搞笑創意

博眼球的、分享最新時事的、文青藝術型的，內容包羅萬有，不一定每篇文章都是推薦產品﹐可

能是分享一些故事、一些看法，但是當推薦商品的時候，很容易給各種物品實力「種草」。種草

、拔草是一種購物心理的誘發和培養，不斷刺激消費欲望。



＊長篇幅內容是優點，產品介紹更細緻＊



消費不再是只靠著廣告和單一的品牌形象，而是多種多樣的豐富內容。以香港九十年代的帶

貨女王章蕙來說，她在去年正式入駐公眾號，仍然能夠牽動讀者的心。她前幾天發布的一篇介紹

口紅的文章，閱讀量高達９﹒８萬，而這個閱讀量，還讓人覺得是真實，沒有太多水份的，因為

文章後的留言數量，點贊數量和分享的數量都和這篇文章的閱讀量是相匹配的。

有的時尚博主喜歡嘻笑怒罵地挖苦藝人名人，營造搞笑的效果，但章小蕙偏不，仍是她一貫

的文藝小資風格，差不多的唇膏顏色，有的博主形容是「死亡芭比粉」，章小蕙的形容是「玫色

＝美色」，玫瑰的美艷形象躍然而出。難怪有讀者說：「每次看到都覺得是長毛了，看到章小姐

的試色終於種草了。」也有人說：「這款口紅李佳琦（以銷售唇膏聞名的男網紅）都沒讓我種草

，欣賞口紅，字也很美。」

長篇幅內容，對一些讀者來說，也並不會厭煩，反而是優點：「心中煩悶的時候，喜歡做的事情

之一就是看博主分享，一件一件娓娓道來，便覺得心中平靜不少。」文章也會加入作者個人的意

見解釋唇膏的外形設計。給讀者的感覺是：「完美解惑，字裡行間的細膩優雅。」



＊「種草」無處不在，，博主有其過人之處＊



「種草」把日常消費和網絡社交結合起來。在不少年輕人看來，「草」本身就有普遍、遍布

的含義，「種草」無處不在，萬物皆可「種」。

除了美妝和美容，還有生活家居類的公眾號，做得比較有名氣的有「菠蘿斑馬居住指南」和

「一條」等等，都是以提升家居質量，介紹生活美學等為主要內容，都是從幾個人的小團隊開始

，發展至今已經是幾十人甚至幾百人的公司，文章日日或數日更新一次，內容非常豐富。

比如說，上海動真格要做垃圾分類，「菠蘿斑馬居住指南」發了一篇文章，從不做好垃圾分

類的影響，到小區的應該要有安排和準備、每天可以丟垃圾的時間、如何分辨干濕垃圾做好分類

、如何從沿頭上做好自己減少垃圾產量、應該要選擇用怎樣的垃圾桶和垃圾袋和除臭劑，洋洋灑

灑數千字加上圖片數十張，把整件事說得明明白白有條有理，最後說到每個家庭至少應該有一乾

一濕兩個垃圾桶，也是很合理的事情，不只上海家庭要有，北京、深圳、廣州很可能會跟上垃圾

分類行動，再推荐兩個顏值高的小眾品牌垃圾桶，是不是大家都該把家裡那個用了多年的其?不

揚的垃圾桶換掉了呢？的確讓人忍不住有想買欲望。

社交媒體時代，博主的確有其過人之處和獨特性。沒兩把刷子，粉絲不會跟你，品牌經銷商

廣告商也不會找你。不似過去電視上播放的大牌明星廣告，那些太遙遠了，有距離感，消費內容

化也不只是網紅經濟單純的帶流量可比。

消費內容化形式，讓一些理智型消費者也有了更多的消費衝動，細緻的內容，相對口號式、

以塑造形象為主的廣告，帶給消費者更深入的體驗，文章或內容本身，對消費者來說，既是資訊

，又是娛樂，和博主互動，還有陪伴的性質。不同類型的博主引領一部分人，尤其是年輕人的價

值觀、審美和時尚品位。

