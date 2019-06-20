《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日進行３００億元（人民幣．下同）１４
天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
20/06/2019 09:22
【人行放水】消息稱人行今進行３００億逆回購，淨投放３００億
《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日進行３００億元（人民幣．下同）１４
天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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