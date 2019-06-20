《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，５月人民幣實際有效匯率
指數降１﹒４７％至１２２﹒２，創四個月新低，當月降幅也創１０個月最大，上月修正後為降
０﹒２８％。
當月，人民幣名義有效匯率指數降１﹒３３％至１１７﹒５１的四個月新低，逆轉此前連續
五個月升勢，當月降幅亦創１０個月最大，上月修正後為升０﹒２８％。（ｗｌ）
20/06/2019 14:35
【聚焦人幣】ＢＩＳ：５月人幣實際和名義有效匯率均跌至四個月低
《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，５月人民幣實際有效匯率
指數降１﹒４７％至１２２﹒２，創四個月新低，當月降幅也創１０個月最大，上月修正後為降
０﹒２８％。
當月，人民幣名義有效匯率指數降１﹒３３％至１１７﹒５１的四個月新低，逆轉此前連續
五個月升勢，當月降幅亦創１０個月最大，上月修正後為升０﹒２８％。（ｗｌ）
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