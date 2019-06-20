【上海特寫】「定時定點」收垃圾，居民需時適應，企業力尋商機

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》最近在下班高峰時段，上海街頭多了不少

行色匆匆的路人，他們不是趕回家做飯，而是要趕回家扔垃圾。

自從上海開始試行「定時定點」垃圾分類投放後，只有每天上午７時至１０時，晚上５時至

８時居民可以前往指定的垃圾房投放垃圾，其他時間垃圾房一律關閉。上班族如果早上趕不及扔

垃圾，就要在晚上８點前趕回家扔，否則在這悶熱的夏天，無處安放的垃圾又要陪你度過一天。

上海為何要開始試行垃圾分類的呢？事緣去年１１月，國家主席習近平在上海視察時說道，

「垃圾分類就是新時尚！」於是上海大受鼓舞，雷厲風行，兩個月內就通過《上海市生活垃圾管

理條例》，宣告從今年７月１日起，上海成為中國第一個實施「垃圾強制分類」的城市。

其實早在２０００年，國家就確定了８個垃圾分類的試點城市，但當時垃圾分類的措施就是

在路邊增加「可回收」垃圾箱，並無實質性的措施。此次垃圾強制分類規定的出台，是上海首次

邁出實質性的一步，更受到中國其他城市的關注。

網上許多評論認為，如果連居民素質最高的魔都做不好垃圾分類，那麼中國的垃圾處理水平

可能只會原地踏步，而中國人就必須繼續坐享垃圾圍城，承擔垃圾焚燒致癌率難以有效控制的後

果。



＊居民需時受「教育」，避免２００元罰款＊



做好垃圾分類能夠回收大量資源、保護環境，小記當然義不容辭地相應號召，在家中準備了

四個垃圾桶，分別放乾垃圾、濕垃圾、有害垃圾和可回收垃圾。直到真正實行起來的那一刻，小

記卻感到有點手足無措。

首先是每天在家要做垃圾分類會佔用大量時間，因為許多垃圾不知如何分類需要上網查詢；

而且在分類開始後，家中垃圾袋用量猛增，無形中又添加了不少塑料垃圾；垃圾站的伯伯工作負

擔不斷加重，為了確保每家每戶的垃圾都扔得正確，他們要打開每個垃圾袋檢查，對沒有做到分

類的家庭，給予「教育引導」。垃圾分類姑且令年輕人摸不著頭腦，更不用說老年人了。在小記

租住的屋苑內，總有老人家一臉茫然地在垃圾房接受「教育」，而這種「教育」到７月１日以後

，就會變成高達２００元人民幣的罰款。

不僅垃圾投放要遵守相關規定，整個收集、運輸、處置等環節也將全部納入執法檢查範圍，

這一點是否執行到位，或將成為上海垃圾分類政策成功的關鍵，因為相比前端的分類，後端的處

理更為重要。《條例》對生活垃圾處置單位未按要求分類處置的，最高可以處以５０萬元人民幣

罰款，情節嚴重的可吊銷經營服務許可證。

垃圾分類似乎讓生活變得更加麻煩，人們在網上的抱怨此起彼伏；在垃圾房關閉時段，有不

少人「偷扔」垃圾，有時還會看到路邊的公共垃圾桶里出現不少家庭垃圾袋，可見上有政策下也

有對策。為了給民眾更多時間適應垃圾分類，上海城管執法系統近日透露，垃圾分類新規不以處

罰為目的，而以教育引導為主的立法本意。看來在政策執行上或許會有些鬆動，畢竟對一個從未

做過垃圾分類的城市來說，要做到人人願分、人人會分需要一定的時間。



＊垃圾分類為環保、互聯網公司帶來新商機＊



比起積極性不太高的市民，不少環保企業和互聯網公司則積極對接垃圾分類。有的公司推出

垃圾回收ＡＰＰ，只要網上預約就有專人上門回收垃圾；有的推出智能化垃圾桶，會以積分獎勵

前來投放可回收物的居民，積分到一定程度可以兌獎；有的提供代扔垃圾服務，只要每天將垃圾

袋放在門口，就有人自動幫忙分類清理。

中金公司日前發布的報告提到，垃圾分類政策力度提升，將令分類環衛裝備及服務、濕垃圾

處理、以及生活垃圾焚燒和再生資源回收相關企業直接受益。目前中國家庭廚餘濕垃圾佔垃圾總

量５２％以上，垃圾分類全面推行後，濕垃圾單獨處置市場將顯著爆發，僅新增設備購置及裝置

建設空間就約１６００億元人民幣。

反觀同樣受到「垃圾圍城」困擾的香港，政府也在不斷嘗試推出新的鼓勵性政策，提高市民

垃圾分類的積極性。不知像上海這樣強制性的垃圾分類政策，是否真的能讓垃圾分類成為新時尚

呢？

