【ＦＯＣＵＳ】許願需謹慎，黃金值期待

【ＦＯＣＵＳ】減息未至，耐心消失。聯儲局（ＦＥＤ）周四（２０日）凌晨公布議息聲明

，維持息口不變之餘，捨棄了自１月起使用的「保持耐心（ｂｅ ｐａｔｉｅｎｔ）」措詞，並

指將「採取適當措施（ａｃｔ ａｓ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ）來維持經濟擴張」。

市場為減息大門將啟而亢奮，美股三大指數續逼近歷史高位，港股半日升逾２８０點。不過

望真些，儲局點陣圖顯示２０１９年聯邦利率中值維持不變，且預期年內將減息的委員人數並未

過半（８╱１７），顯示議息結果並未如預期般「鴿派」。

聯想由上世紀５０年代至今，每當聯儲啟動減息周期（僅１９６７年、１９９６年例外），

經濟衰退都如影隨形。仰頸以待減息之餘，還勿忘「Ｂｅ ｃａｒｅｆｕｌ ｗｈａｔ ｙｏｕ

ｗｉｓｈ ｆｏｒ（許願需謹慎）」。



＊經濟衰退與減息周期如影隨形＊



最新市場利率期貨顯示，７月減息概率高達百分百，加上十年期美債收益率周三（１９日）

錄２０１６年１１月以來首次跌穿２％，似倒逼聯儲出手。鮑威爾亦指，雖然經濟表現相當好，

但公開市場委員會的許多成員認為，「出現不太有利的結果的風險已經上升。」

儘管如此，點陣圖顯示２０１９年聯邦利率中值仍維持２﹒３７５％不變，２０２０年則由

之前的２﹒６２５％顯著下跌至２﹒１２５％。而１７名委員中，預期年內將減息的從３月時的

１人大增至８人，但另８名委員仍預期息口將保持不變，甚至更有１人預期將加息一次。

在侵侵多番要求聯儲立即減息的壓力下，鮑叔仍未有真動作，更反擊指，「法律十分清楚，

我有４年任期，而我完全打算做滿它」，背後除了與侵侵較勁及力保聯儲獨立性的金字招牌，更

恐與歷史數據有關。

自上世紀５０年代至今，每當聯儲啟動減息周期（僅１９６７年、１９９６年例外），經濟

衰退都如影隨形；有「新債王」之稱的岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）亦指，很

多人認為，只要聯儲放鬆，它就能成為扭轉經濟衰退的保險。但如果過去的模式是序幕，倘若３

個月與１０年期美債收益率之差繼續陡峭，此實際上與即將到來的經濟衰退將非常巧合。



＊金價５年高，７因素支持看好＊



今年減還是明年減、７月開始還是９月開始？相比侵侵的急不可待，鮑叔會否於７月祭出預

防式減息，還是繼續觀察等待，仍充滿不確定性。儘管如此，減息大趨勢難改之下，有一樣資產

正愈來愈被看好，那就是黃金。議息結果甫一公布，美元即時走軟０﹒５％，金價則飆升逾２％

逼近１４００美元關口，錄２０１３年９月以來高位。

看好者主要出於７個理由，包括：１，「巴塞爾協議三」３月底正式允許各大央行將持有的

實物黃金按市價計算並記為儲備資產；２，各國央行正以創紀錄的速度增持黃金；３，中國版原

油期貨變相掛勾黃金；４，聯儲加息周期壽終正寢，減息將至；５，黃金併購交易火爆；６，有

實務黃金支持的數字貨幣令黃金更容易流通；７，民粹主義興起將令更多貨幣出現貶值。

全球寬鬆潮起，在基本面和債務雪球大幅惡化之前，市場情緒和一眾風險資產都將受益。但

當全部潮水退去，黃金的避險價值或真正顯現。（經濟通通訊社 俞瑾）

