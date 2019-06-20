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20/06/2019 07:57

【企業盈警】信邦控股（０１５７１）料中期溢利顯著降７０％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》信邦控股（０１５７１）發盈警，預期截至６月３０日止中期
溢利將較去年同期純利１﹒９８３億人民幣顯著下降約７０％，即約５９４９萬人民幣。
　　該集團指，溢利下降可歸因逾２０年來內地汽車年銷量首次下滑，加上中美貿易戰衝擊，對
其在內地收入增長影響負面外、無錫生產基地受水處理服務中斷及暫停而錄持續經營虧損，加上
新生產設施投入導致成本增速較其收入增長高。　
　　該集團指尋求與知名客戶溝通，以取得更多新的業務機會和如貿易戰不斷升級，探討是否可
分攤部分新增貿易關稅。（ｗｈ）

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