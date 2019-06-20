《經濟通通訊社２０日專訊》中國油氣（００７０２）向獨立第三者梁釗發行合共６﹒６５
億股新股，每股作價０﹒１元，集資６６５０萬元，其中約９０％擬用作償還若干財務承擔，餘
額用作營運資金。
該集團指，每股作價較昨日收市價０﹒１２３元折讓約１８﹒６７％，而有關新股佔擴大後
股本約１６﹒５８％，令梁釗成第二大股東。（ｗｈ）
20/06/2019 07:57
《神州民企》中國油氣（７０２）配售６﹒６５億新股籌逾６千萬元
《經濟通通訊社２０日專訊》中國油氣（００７０２）向獨立第三者梁釗發行合共６﹒６５
億股新股，每股作價０﹒１元，集資６６５０萬元，其中約９０％擬用作償還若干財務承擔，餘
額用作營運資金。
該集團指，每股作價較昨日收市價０﹒１２３元折讓約１８﹒６７％，而有關新股佔擴大後
股本約１６﹒５８％，令梁釗成第二大股東。（ｗｈ）
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