【企業盈警】正利控股（０３７２８）料全年純利跌最多４５％

《經濟通通訊社２０日專訊》正利控股（０３７２８）發盈警，預期截至３月３１日止年度

純利將下跌約４０％至４５％，以去年純利約１９７０萬元，即介乎１０８３萬元至１１８２萬

元。

該集團指盈利倒退主因收益下跌，由於因２０１８年度下半年進行的項目已完成或大致上完

成，而新項目則仍處初步階段，以致２０１９年度確認收益減少、融資成本增加及金融資產預期

信貸虧損增加所致。（ｗｈ）

