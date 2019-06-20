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20/06/2019 07:59

《國企紅籌》中鐵（３９０）中標匈牙利項目，涉資逾１４３億人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，與匈牙
利當地公司組成的聯合體中標匈牙利肖羅克莎爾－－克萊比奧鐵路升級採購ＥＰＣ項目，中標金
額約２０﹒７９億美元（約１４３﹒３３億元人民幣），而該集團所屬兩家企業在聯合體中標工
程中所佔施工份額為５０％，即所佔中標金額約１０﹒４億美元（約７１﹒６７億元人民幣），
約佔其按中國會計準則下２０１８年營業收入的０﹒９７％。　
　　該集指該項目合同工作包括設計、環評，路基、橋涵、軌道、四電和房建等。項目工期６０
個月。（ｗｈ）

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