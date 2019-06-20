《日入而息》美國暗示減息，中電盈警料中期虧損，港股漲３４８點

《今天重點》﹡金管局指未來資金流向不確定，港元拆息波動性增加；中銀香港維持最優惠

利率不變；匯豐維持最優惠利率５﹒１２５％不變美銀美林料聯儲局９月份

開始減息，累計將減３次

﹡中電料中期錄虧損，受累澳洲項目之商譽減值

﹡啟德４Ｃ區１號住宅地明截標，有望挑戰啟德地王寶座



《即日市況》﹡港股收２８５５０升３４８點四連漲，收復五十天及百天線



《深滬股市》﹡滬指收漲２﹒３８％四連升，入富在即成交增至六千億



《美元匯價》﹡非美貨幣處下風，美匯大跌機會仍不大；歐元最新報１﹒１３０１╱

０３，日圓最新報１０７﹒７９╱８１



《公司業績》﹡維他奶（００３４５）全年度盈利６﹒９６億元，升１９％，末期息３８仙

﹡莎莎（００１７８）全年賺４﹒７億元，增７％，末期息派９仙

﹡奧傳思維（０８０９１）年度盈利６４﹒４萬元，跌逾８１％，不派息

﹡新華電視（０８３５６）年度虧損擴大至逾６５３０萬元，不派息

﹡毅高國際（０８２１８）年度虧轉盈３０２萬元，不派息

﹡壹照明（０８２２２）全年虧損收窄至２４２４﹒７萬元，不派息



《公司資訊》﹡會德豐（０００２０）康城站新盤首批１０１伙折實５７５﹒８萬元起

﹡萬科以底價４﹒５１億元統一何文田自由道舊樓業權

﹡旺旺（００１５１）獨立非執董李光舟因病逝世

﹡盛京銀行（０２０６６）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡思考樂教育（０１７６９）超購０﹒５７倍，一手中籤率１００％

﹡傳遞娛樂（０１３２６）與著名編劇李小明及新銳人氣導演吳強簽約

﹡匯豐保險表示贊助健康檢測服務，下月會推出針對認知障礙新產品

﹡慕尚集團（０１８１７）穩定價格期結束

﹡融信中國（０３３０１）回購註銷優先票據兼提前贖回私人公司債

﹡雷蛇（０１３３７）成為「騰訊電競技術聯盟」始創成員

﹡國泰（００２９３）５月載客量升５％，惟貨物及郵件運載量跌４％

﹡互太紡織（０１３８２）全年多賺近１６％，末期息派２５仙

﹡力高企業融資發聲明澄清：沒有涉及港交所前高層涉嫌違規事件

﹡莎莎（００１７８）４至６月中旬港澳同店銷售跌１５％，今財年中港開逾

１０間店

﹡麥達斯控股（１０２１）進入除牌第三階段

﹡永泰（００３６９）屯門新盤首價單全低於６００萬，入場４００萬起

﹡新鴻基（０００８６）旗下亞洲聯合財務斥１００億日圓購回股份

﹡維他奶（００３４５）貿易戰造成影響惟成本仍可控，強調不會放棄香港業

務



《國企紅籌》﹡洛鉬（０３９９３）收購剛果銅鈷礦餘下股權連貸款，現金代價減少

﹡國泰君安國際（０１７８８）高管否認桃色醜聞，稱會追究法律責任



《神州民企》﹡光大永年（０３６９９）香港政治爭議不影響投資意欲，不認為人幣會大幅

貶值

﹡中國綠地博大綠澤（０１２５３）組合營公司建設鎮平縣九曲河綜合ＰＰＰ

項目

﹡海信家電（００９２１）認購４０００萬人民幣浦發銀行理財產品



《中國要聞》﹡習近平抵達平壤國事訪問朝鮮，將與金正恩舉行會談

﹡西安購房新政表示非該市戶籍社保滿５年方可購１套住房

﹡中國日本商會表示在華日企投資意願呈恢復性增長

﹡多地發起改地名運動，維也納酒店被指崇洋媚外掀爭議

﹡海南設１０億人幣基金，探索零關稅等打造國際電競港

﹡國家糧食和物資儲備局：糧食年工業總產值突破３萬億

﹡深圳即日起免費為汽車安裝電子收費系統

﹡發改委料全年ＣＰＩ漲幅突破３％可能性不大

﹡國際刑警組織前主席孟宏偉承認受賄，法院擇日判刑

﹡據報內地下發防範化解平台到期存量隱性債務風險意見

﹡中央鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動

﹡中證監發布私募基金稅收政策創業投資基金標準

﹡垃圾分類工作提速，北京罰款上限將不低於上海

﹡上海年辦展會逾千場，居全球城市之首

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億；香港招標發３００億人幣

央票，完善收益率曲線；人行問卷調查指２８﹒２％居民預期下季房價「上

漲」

﹡中證報表示人行增量ＭＬＦ具含義，流動性結構亟待解決

﹡財政部在港順利發行５０億人幣國債

﹡上交所表示科創板歡迎社會監督，不歡迎不實言論

﹡心脈醫療等５家企業科創板上市全部過會

﹡高端製造站上科創板風口，將迎央地重磅政策支持

﹡華泰表示投行迎轉型機遇，業務收入料實現５年４倍騰飛

﹡內地寬免部分頻段車聯網直連通信系統頻率收費

﹡任正非稱美國銀行了解華為性質，孟晚舟無欺詐行為

﹡華為攜手中鋼集團，計劃投建香港至柬埔寨海底光纜

﹡李克強會見外企高層，稱中國堅持改革開放長期承諾

﹡商務部表示中美就解決分歧保持溝通，為Ｇ２０做好準備；６月底前發布新

修訂外商准入負面清單

﹡黃奇帆稱美封堵中國高科技企業或致美企先死亡

﹡微軟及戴爾等美企反對向手提電腦及平板電腦加徵關稅

﹡越南將對中國部分鋼鐵製品徵收臨時反傾銷稅

﹡海南簡化港澳遊艇自由行入境手續，兩地駕駛遊艇證書可互認

﹡外交部回應美擬禁華為尋求救濟：是赤裸裸地操弄法律

﹡中鐵投資與沈陽簽署戰略合作協議，總投資５００億元人民幣

﹡外匯局表示５月銀行結售匯轉為順差６２億美元；５月外匯收支穩中向好，

市場主體結匯意願升

﹡工信部表示預計２０２１年ＶＲ年復合增長率逾九成



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０７８５﹒０１點

﹡台灣長榮航空勞資談判破裂，工會宣布下午４時啟動罷工



《其他消息》﹡財委會押後討論人工島研究撥款，料今個會期難通過

﹡金管局表示樂見有銀行進一步取消低戶口結餘收費；未來資金流向不確定，

港元拆息波動性增加

﹡邱騰華稱政府與業界作好準備，料第二、三季經濟受壓

﹡港府委任葉成輝為「一帶一路」專員，下周一履新

﹡中原表示會德豐康城新盤開價吸引，料首批「一Ｑ清枱」

﹡啟德４Ｃ區１號住宅地明截標，有望挑戰啟德地王寶座

﹡深股通額度全日用近３８億元，陸股通連續四日淨流入；滬股通額度全日用

２１﹒３億元，陸股通淨流入逾５５億

﹡中原按揭料今年本港按息維持約２﹒３７５厘低水平

﹡中銀香港維持最優惠利率不變

﹡匯豐維持最優惠利率５﹒１２５％不變

﹡撤換匯豐信託案，鷹君羅老太向高等法院提出上訴

﹡摩通歡迎港交所推界內證，擬於７月率先推出與恆指掛勾界內證

﹡經絡表示香港減息機會低，料美國減息一厘香港才跟隨



《移交逃犯》﹡民陣到警總投訴警方於６１２金鐘衝突中使用過度武力

﹡佩洛西撐推動香港人權法案，形容港人示威是美麗風景

﹡胡志偉冀學生及市民和平抗爭，太偏激或令民意逆轉

﹡陳弘毅形容港府修例是捲起了「完美風暴」

﹡葛珮帆反對成立獨立調查委員會，鄺俊宇稱非針對警方

﹡林卓廷報案指李家超包庇警濫權，涉公職人員行為失當

﹡多個團體特首辦外請願，郭家麒稱林鄭月娥不要扮無知

﹡立法會促保安局回覆域外法權是否涉政府政策

﹡醫管局九龍中聯網總監重申醫管局有責任保障病人私隱；醫管會將成立３人

特別小組檢視病人私隱保障系統

﹡醫管局重申警方不可以直接由醫管局系統取得病人訊息

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