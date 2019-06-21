《油金掠影》美伊局勢升級油價飆５％，減息預期帶動金價創六年高

《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心德黑蘭和華盛頓之間

會發生軍事對抗，油價周四（２０日）飆升逾５％。

布蘭特８月原油期貨跳漲２﹒６３美元或４﹒３％，收報每桶６４﹒４５美元。紐約７月原

油期貨收高２﹒８９美元或５﹒４％，收報每桶５６﹒６５美元。布蘭特原油相對紐約原油的溢

價，收窄至４月以來的最低水平。

美國總統特朗普淡化伊朗擊落美國軍用無人機事件指，懷疑這架美國無人機是被誤射，如果

這架遙控飛機是有人駕駛的，情況將大為不同。

市場預期聯儲局可能在下次會議上減息，刺激全球最大石油消費國的經濟增長。同時上日美

國原油庫存下降，亦支撐了油價。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）消息人士指，儘管目前的全球減產協議將於６月底到期，但海

灣ＯＰＥＣ產油國，仍將把７月石油產量維持在ＯＰＥＣ目標範圍內，表明海灣出口國不願增加

供應。

ＯＰＥＣ和包括俄羅斯在內的盟友，似乎將延長每日削減１２０萬桶的產量協議。這個被稱

為「ＯＰＥＣ＋」的聯盟本周達成一致，將於下月１至２日舉行會議，結束一個月來圍繞會議時

間的爭論。



＊澳元計價黃金創歷史新高＊



聯儲局暗示最早將於下月減息，以提振經濟增長，引發美元大跌，金價周四飆升至近六年高

位。

現貨金跳漲２﹒２％，收報１３９０﹒３８美元，曾觸及１３９２﹒８４美元，是２０１３

年９月初以來最高。美國期金收高３﹒６％，收報１３９６﹒９美元。

以澳元計價的黃金創下歷史新高，首次升破２０００澳元。

聯儲局上日暗示，最早將於７月開始減息，局方又指由於貿易緊張局勢加劇和對通脹疲弱的

擔憂日益加劇，已準備好應對不斷增長的全球和國內經濟風險。

較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本，並令美元承壓，令持有其他貨幣的投資者覺

得黃金更便宜。

中美兩國高層官員將恢復貿易談判，不過上個月兩國達成一項廣泛貿易協議的談判破裂。

美元兌一籃子貨幣跌０﹒５％至９６﹒６４，勢將錄得自２０１８年２月以來最大雙日跌幅

。

其他貴金屬方面，現貨白銀漲２％，報１５﹒４６美元，是逾１２周最高。鈀金微跌

０﹒８％，報１４８８﹒５美元。鉑金就跌至８０８美元水平。（ａｌ）

