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即市新聞

21/06/2019 07:50

《油金掠影》美伊局勢升級油價飆５％，減息預期帶動金價創六年高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心德黑蘭和華盛頓之間
會發生軍事對抗，油價周四（２０日）飆升逾５％。
　　布蘭特８月原油期貨跳漲２﹒６３美元或４﹒３％，收報每桶６４﹒４５美元。紐約７月原
油期貨收高２﹒８９美元或５﹒４％，收報每桶５６﹒６５美元。布蘭特原油相對紐約原油的溢
價，收窄至４月以來的最低水平。
　　美國總統特朗普淡化伊朗擊落美國軍用無人機事件指，懷疑這架美國無人機是被誤射，如果
這架遙控飛機是有人駕駛的，情況將大為不同。
　　市場預期聯儲局可能在下次會議上減息，刺激全球最大石油消費國的經濟增長。同時上日美
國原油庫存下降，亦支撐了油價。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）消息人士指，儘管目前的全球減產協議將於６月底到期，但海
灣ＯＰＥＣ產油國，仍將把７月石油產量維持在ＯＰＥＣ目標範圍內，表明海灣出口國不願增加
供應。
　　ＯＰＥＣ和包括俄羅斯在內的盟友，似乎將延長每日削減１２０萬桶的產量協議。這個被稱
為「ＯＰＥＣ＋」的聯盟本周達成一致，將於下月１至２日舉行會議，結束一個月來圍繞會議時
間的爭論。

＊澳元計價黃金創歷史新高＊

　　聯儲局暗示最早將於下月減息，以提振經濟增長，引發美元大跌，金價周四飆升至近六年高
位。
　　現貨金跳漲２﹒２％，收報１３９０﹒３８美元，曾觸及１３９２﹒８４美元，是２０１３
年９月初以來最高。美國期金收高３﹒６％，收報１３９６﹒９美元。
　　以澳元計價的黃金創下歷史新高，首次升破２０００澳元。
　　聯儲局上日暗示，最早將於７月開始減息，局方又指由於貿易緊張局勢加劇和對通脹疲弱的
擔憂日益加劇，已準備好應對不斷增長的全球和國內經濟風險。
　　較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本，並令美元承壓，令持有其他貨幣的投資者覺
得黃金更便宜。
　　中美兩國高層官員將恢復貿易談判，不過上個月兩國達成一項廣泛貿易協議的談判破裂。
　　美元兌一籃子貨幣跌０﹒５％至９６﹒６４，勢將錄得自２０１８年２月以來最大雙日跌幅

　　其他貴金屬方面，現貨白銀漲２％，報１５﹒４６美元，是逾１２周最高。鈀金微跌
０﹒８％，報１４８８﹒５美元。鉑金就跌至８０８美元水平。（ａｌ）

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