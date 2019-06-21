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即市新聞

21/06/2019 07:50

《匯市走勢》聯儲局或最早下月減息，美元續走低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美元兌主要貨幣周四（２０日）下跌，此前聯儲局暗示最早將
於下月減息。
　　美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％至９６﹒６６，創下２０１８年２月以來最大的兩日跌幅。
美元兌日圓跌至６個月低位的１０７﹒２９日圓，下跌約０﹒７％。
　　歐元兌美元一度突破１﹒１３美元關口，尾盤上漲０﹒６％，報１﹒１２９１美元。紐西蘭
元及澳元等高收益貨幣大漲，分別上漲０﹒７％及０﹒６％。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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