《匯市走勢》聯儲局或最早下月減息，美元續走低

《經濟通通訊社２１日專訊》美元兌主要貨幣周四（２０日）下跌，此前聯儲局暗示最早將

於下月減息。

美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％至９６﹒６６，創下２０１８年２月以來最大的兩日跌幅。

美元兌日圓跌至６個月低位的１０７﹒２９日圓，下跌約０﹒７％。

歐元兌美元一度突破１﹒１３美元關口，尾盤上漲０﹒６％，報１﹒１２９１美元。紐西蘭

元及澳元等高收益貨幣大漲，分別上漲０﹒７％及０﹒６％。（ｍｎ）

