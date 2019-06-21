《經濟通通訊社２１日專訊》美元兌主要貨幣周四（２０日）下跌，此前聯儲局暗示最早將
於下月減息。
美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％至９６﹒６６，創下２０１８年２月以來最大的兩日跌幅。
美元兌日圓跌至６個月低位的１０７﹒２９日圓，下跌約０﹒７％。
歐元兌美元一度突破１﹒１３美元關口，尾盤上漲０﹒６％，報１﹒１２９１美元。紐西蘭
元及澳元等高收益貨幣大漲，分別上漲０﹒７％及０﹒６％。（ｍｎ）
21/06/2019 07:50
《匯市走勢》聯儲局或最早下月減息，美元續走低
《經濟通通訊社２１日專訊》美元兌主要貨幣周四（２０日）下跌，此前聯儲局暗示最早將
於下月減息。
美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％至９６﹒６６，創下２０１８年２月以來最大的兩日跌幅。
美元兌日圓跌至６個月低位的１０７﹒２９日圓，下跌約０﹒７％。
歐元兌美元一度突破１﹒１３美元關口，尾盤上漲０﹒６％，報１﹒１２９１美元。紐西蘭
元及澳元等高收益貨幣大漲，分別上漲０﹒７％及０﹒６％。（ｍｎ）
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
|國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰