《盤前攻略》港股受制於２８６００關，今早或現高開低走格局

《經濟通通訊社２１日專訊》美國憧憬減息週期振奮投資者情緒，美股連升四日，其中標普

５００指數創下歷史新高，盤中曾高見２９５８點。一度跌穿兩厘關口的美國１０年期債券亦重

返關口位之上。個股方面，聯合技術升近２﹒６％，重型機械製造商卡勒彼勒升２﹒３％，思科

升２﹒３％，耐克升２％。最終道指收報２６７５３點，升２４９點或０﹒９４％。納指收報

８０５１點，升６４點或０﹒８％。標指報２９５４點，升２７點或０﹒９５％。



＊夜期表現靠穩，ＡＤＲ普遍向好＊



港股夜期收報２８５１８點，升３點，低水３２點。

港股ＡＤＲ比例指數升６３點，報２８６１３點。預託證券普遍向好，騰訊升０﹒４２％，

折合港元報３５５﹒４９元。匯控跌０﹒１６％，折合港元報６５﹒１元。中移動升

０﹒８１％，折合港元報７０﹒８２。友邦升０﹒２４％，折合港元報８２﹒２５元。長和跌０

﹒５５％，折合港元報７７﹒５２。中行跌０﹒１２％，折合港元報３﹒２８元。國壽升

０﹒４％，折合港元報１９﹒４６元。中海油升１﹒３４％，折合港元報１３﹒３２元。中石化

跌０﹒０３％，折合港元報５﹒３元。中聯通升０﹒７３％，折合港元報８﹒６４元。



＊港股高位遇阻，有機會先升後回＊



港股跟隨美股連升四日，惟隔晚夜期及ＡＤＲ顯示港股將於高位遇冷峰，有「黑期」之稱的

新加坡ＨＳ５０指數現報２８５８６點，升４４點或０﹒１５％。港股連日炒高，相信將會開始

湧現獲利盤，預料今早高開不足百點，並受制２８６００點關口，呈高開低走格局。投資者可考

慮一開市後立即造淡，預料有機會有百點波幅可食，今早或者是淡軍於大升市中的反擊機會，投

資者可多加留意。（ｕｌ）

