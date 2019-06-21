  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2019 07:54

《盤前攻略》港股受制於２８６００關，今早或現高開低走格局

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國憧憬減息週期振奮投資者情緒，美股連升四日，其中標普
５００指數創下歷史新高，盤中曾高見２９５８點。一度跌穿兩厘關口的美國１０年期債券亦重
返關口位之上。個股方面，聯合技術升近２﹒６％，重型機械製造商卡勒彼勒升２﹒３％，思科
升２﹒３％，耐克升２％。最終道指收報２６７５３點，升２４９點或０﹒９４％。納指收報
８０５１點，升６４點或０﹒８％。標指報２９５４點，升２７點或０﹒９５％。
　
＊夜期表現靠穩，ＡＤＲ普遍向好＊

　　港股夜期收報２８５１８點，升３點，低水３２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升６３點，報２８６１３點。預託證券普遍向好，騰訊升０﹒４２％，
折合港元報３５５﹒４９元。匯控跌０﹒１６％，折合港元報６５﹒１元。中移動升
０﹒８１％，折合港元報７０﹒８２。友邦升０﹒２４％，折合港元報８２﹒２５元。長和跌０
﹒５５％，折合港元報７７﹒５２。中行跌０﹒１２％，折合港元報３﹒２８元。國壽升
０﹒４％，折合港元報１９﹒４６元。中海油升１﹒３４％，折合港元報１３﹒３２元。中石化
跌０﹒０３％，折合港元報５﹒３元。中聯通升０﹒７３％，折合港元報８﹒６４元。
　
＊港股高位遇阻，有機會先升後回＊

　　港股跟隨美股連升四日，惟隔晚夜期及ＡＤＲ顯示港股將於高位遇冷峰，有「黑期」之稱的
新加坡ＨＳ５０指數現報２８５８６點，升４４點或０﹒１５％。港股連日炒高，相信將會開始
湧現獲利盤，預料今早高開不足百點，並受制２８６００點關口，呈高開低走格局。投資者可考
慮一開市後立即造淡，預料有機會有百點波幅可食，今早或者是淡軍於大升市中的反擊機會，投
資者可多加留意。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luk Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金