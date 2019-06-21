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21/06/2019 09:15

《選股情報－石鏡泉》仍持昨議

　　《選股情報》昨（２０日）議如下：

　　２０日題：「２８６」
　　　　內文：「６月１８日有如下看法：

　　　　　　　　１８日題：『過三關』
　　　　　　　　內文：『１﹒逃犯條例壓力沒有了；
　　　　　　　　　　　　２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
　　　　　　　　　　　　３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
　　　　　　　　　　　上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。』
　　　　　　　　　　　今時要望，企上２８６。」

　《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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