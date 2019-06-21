《選股情報－石鏡泉》仍持昨議

《選股情報》昨（２０日）議如下：



２０日題：「２８６」

內文：「６月１８日有如下看法：



１８日題：『過三關』

內文：『１﹒逃犯條例壓力沒有了；

２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；

３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。

上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。』

今時要望，企上２８６。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

