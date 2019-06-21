《選股情報》昨（２０日）議如下：
２０日題：「２８６」
內文：「６月１８日有如下看法：
１８日題：『過三關』
內文：『１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。』
今時要望，企上２８６。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
21/06/2019 09:15
《選股情報－石鏡泉》仍持昨議
《選股情報》昨（２０日）議如下：
２０日題：「２８６」
內文：「６月１８日有如下看法：
１８日題：『過三關』
內文：『１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。』
今時要望，企上２８６。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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