《經濟通通訊社２１日專訊》沛然環保（０８３２０）發盈警，預期截至３月３１日止年度
虧損擴大至約９９０萬元。虧損主要由於用作生態、綠色建築認證、環境影響監察及實驗室測試
服務的分包服務成本增加，而在該等領域仍未有足夠內部專業員工；員工福利增加，額外的行政
開支增加；由於項目進度緩慢、競爭激烈及綠色建築認證顧問服務的投標價整體下跌，導致年度
收益總額輕微下降，惟由可持續發展及其他部門等分部項目取得重大進展而有所改善抵銷。
該公司將於下周二（２５日）或前後公布業績。（ｍｗ）
21/06/2019 09:09
【企業盈警】沛然環保（０８３２０）料年度虧損擴大至９９０萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》沛然環保（０８３２０）發盈警，預期截至３月３１日止年度
虧損擴大至約９９０萬元。虧損主要由於用作生態、綠色建築認證、環境影響監察及實驗室測試
服務的分包服務成本增加，而在該等領域仍未有足夠內部專業員工；員工福利增加，額外的行政
開支增加；由於項目進度緩慢、競爭激烈及綠色建築認證顧問服務的投標價整體下跌，導致年度
收益總額輕微下降，惟由可持續發展及其他部門等分部項目取得重大進展而有所改善抵銷。
該公司將於下周二（２５日）或前後公布業績。（ｍｗ）
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