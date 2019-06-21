《經濟通通訊社２１日專訊》榮暉控股（０８２１３）發盈警，預計截至３月３１日止年度
虧損擴大至最多７７００萬元。虧損主要由於確認商譽減值虧損金額最多５５１０萬元。
該公司將於本月底前公布業績。（ｍｗ）
21/06/2019 09:09
【企業盈警】榮暉（８２１３）料年度虧損擴大至最多７７００萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》榮暉控股（０８２１３）發盈警，預計截至３月３１日止年度
虧損擴大至最多７７００萬元。虧損主要由於確認商譽減值虧損金額最多５５１０萬元。
該公司將於本月底前公布業績。（ｍｗ）
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
|國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰