《專家之言－張穎群》港股借「習特會」消息反彈，應趁高位沽貨

《專家之言》美國聯儲局一如預期，維持聯邦基金利率２﹒２５至２﹒５厘不變，該局主席

鮑威爾在會後表示，目前經濟前景不明朗的情況下，會加緊留意數據分析，為保持經濟平穩向上

，將會在需要的時候，採取適當的措施配合。他的言論暗示下半年減息機會很大。

中美雙方領導人在通過電話後，公布已安排在６月底於日本舉行的Ｇ２０峰會上見面。同時

亦準備好展開新一輪的貿易談判。消息刺激美股三大指數在本周二（１８日）齊上升，標普高見

２９３０，跟歷史高位距離不足百分之一。

美國股市自年初到目前為止，首次公開招股（ＩＰＯ）非常活躍，在２６隻新科技股中，有

１０隻上市後股價升超過５成，Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ素肉初創企業在沒有盈利的情況下，股

價比上市價升超過５倍。上星期上市的網絡安全公司ＣｒｏｗｄＳｔｒｉｋｅ、寵物產品零售商

Ｃｈｅｗｙ及自由職業平台Ｆｉｖｅｒｒ等股價皆升超過５成，但有個別股份如Ｕｂｅｒ及

Ｌｙｆｔ等，之股價則低於招股價。



＊中資企業向外走，內地開放吸外資＊



中國跟英國的滬倫通日前正式開通，華泰（０６８８６）（滬：６０１６６８）將是第一家

在倫敦交易所上市的中國企業，也是內地首家以Ａ股、Ｈ股及Ｇ股，同時在三地上市。英國財政

部表示，兩地交易所部份上市企業，皆可以在對方的交易所上市，定可為兩地投資者開拓更多機

會。初期雙方合共額度５５００億元人民幣，也不涉及投資者跨境買賣，因此對Ａ股市場影響有

限。中國企業可以在倫敦交易所上市，意義大於一切，主要因為國內加速開放金融市場，企業可

以走出去，外資可以走進來。股票是開始，日後債券市場亦可以同步進行。

中國上星期公布多項經濟數據皆欠理想，５月份工業增加值更創出近１７年最少升幅，顯示

外圍問題，影響中國經濟，惟獨是消費按年增長８﹒６％，主要原因為有「五一勞動假期」及中

央降稅減費等情況的刺激，但相信難長久維持。寄望地方政府再推出更�鬆的貨幣政策。



＊騰訊股東曲線套現，股價仍隨市升＊



在美國上市的阿里巴巴正向監管機構，提交普通股份１拆８的文件，似為準備到香港上市時

降低每手入場費，也方便投資者入門，亦可以增加零活性及流動性。如落實股份拆細，每手入場

費將由超過拾萬元，大幅下降至１５５００元，消息刺激港交所（００３８８）股價昨日高見

２７９元，再創月內高位。騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ已準備好在下月分拆持有

騰訊股權之附屬公司ＮｅｗＣｏ到荷蘭上市，曲線套現；而日前市場亦傳出持有Ｎａｓｐｅｒｓ

股權之南非主權基金，將會減持１６％股權，並套現超過１６５億美元，間接看淡騰訊，唯股價

未見受影響，仍隨市向上最高見過３５３﹒６０元。

港股在上周四（１３日）低見２６８２５後，受惠中美領導人準備月底在Ｇ２０峰會上見面

，再計劃重啟貿易談判，恆指連日回升，衝破２８０００關口，昨日（２０日）高見

２８５６３，但相信只是借消息反彈，投資者應趁高位沽貨。《華盛証券 張穎群》

