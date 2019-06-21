【嚟緊炒Ｄ乜】資金或進入樓市利好地產股，新地短期博上歷史高位

《嚟緊炒Ｄ乜》美國聯儲局維持利率不變，並暗示可能在今年稍後時間最多減息５０個點子

，以應對全球經濟不確定性增加的風險。雖然經濟放緩及下行的壓力已成事實，惟或會驅使投資

者轉移投放資金於物業市場，作為本港五大龍頭房企之一的新地（０００１６）預料受惠。除宏

觀因素外，該公司基本面佳，財政及現金狀況穩健，收租業務防守性強，加上土儲較同業充足，

前景自然睇高一線。



＊儲局下半年或減息，助地產股升勢＊



美國聯儲局主席鮑威爾早前承認貿易衝突對經濟將帶來負面影響，對息率調整取態再度軟化

，市場認為美聯儲有關言論「偏鴿」，並預期年底前或減息最多３次。

現時，市場估計聯儲局將於下個月開始減息，雖然本港銀行未必即時跟隨下調最優惠利率，

惟市民「買樓抗通脹」的意欲或會提升，並預料住宅市場的需求將持續走強，而經濟增長減慢的

影響可被息率下降所抵銷。



＊新地售樓收入稱冠，業務防守力強＊



新地的售樓收入為本港發展商中最高。截至今年２月的數據顯示，售樓收入４７０億元，已

達到２０１８╱１９年度售樓的目標。截至去年年底止上半年度完結，新地尚未確認收入的合約

物業銷售金額６１６億元，預期下半年度將會有更多物業銷售收益確認入帳。收租業務上，上半

年度總租金收入按年上升約７％至１２２﹒８６億元，去年度全年租金收入達２３６億元，業務

防守性強，即使物業銷售表現未及預期，其整體收入表現仍可保持。

新地擁有大量土地儲備亦為投資者關注點之一。截至去年１２月底，該集團於香港的土儲資

源５７４０萬平方尺，其中包括２４５０萬平方尺的發展中物業，土地用作興建住宅、寫字樓及

零售物業等，均衡投資物業組合。

另外，該集團財政及現金狀況穩健，截至去年１２月持有銀行存款及現金２８１﹒１７億元

，債項總額為９２５﹒０６億元，總資產負債比率為２３﹒５％，比率較其他同業為低，防守力

強。



＊物業需求續增加，樓價大跌機會微＊



反映樓價走勢的中原城市領先指數（ＣＣＬ）每周五公布，上月底（３１日）收報

１８９﹒４２點，按周上升０﹒４２％，創下歷史新高後稍回落，最新報１８７﹒０２點。基本

因素上，中國經濟放緩、下行壓力增加，加上貿易局勢帶來的不明朗等因素下，樓價理應有調整

壓力，惟香港業主完成供樓的比率相對高，投資者亦明白實體經濟受影響的事實，因此轉而在物

業市場投放資金，故料樓價大幅下跌的機會非常輕微。有分析指，政府於短期內，並沒有推出遏

抑樓市措施的壓力。事實上，新地最近推出位於屯門的御半山二期單位，定價與第一期非常接近

，反映該集團對後市未看得太淡。



＊兩大行看好下半年樓價預料升一成＊



美銀美林於上周發表報告認為，今年本港樓價將升半成，反映今年餘下時間樓價將維持穩定

，而貿易戰的不確定性將影響買家需求，但實體市場仍受土地供應有限而有所支持，故維持該行

業正面看法。

大摩於上周亦發表研究報告，由於貿易緊張局勢及香港的不確定性，削弱了市場情緒，並認

為本港地產股於短期或存在下行風險。然而，基於供求情況及美國利率前景，該行仍對本港住宅

樓價前景抱有信心，預料今年增幅為一成。該行有信心，新地在不利的環境中，仍能支持現時的

收益率及股息增長。

大行亦唱好新地投資前景，由６月初至今，綜合４家大行對新地的報告，評級建議皆為買入

或跑贏大市，平均目標價１５９﹒８６５元，比今日收市價１３３元仍有逾兩成的潛在升幅。



＊該股本周累漲近６％，上破多條主要平均線＊



該股股價走勢上，自１月１０日收報１２０﹒８元，升破２５０天線向好，成交亦配合，形

成上行軌道，並於４月４日高見１４２元。該股本周累漲５﹒６４％，雙底形態已經形成，不妨

現價買入，繼續上望歷史高位（１４２元），博形成雙頂。（撰文：黃嘉曦）





表列新地（０００１６）業績表現：



數據 ２０１８╱１９年度上半年 ２０１７╱１８年度 ２０１６╱１７年度

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營業額 ３７１﹒１億 ８５６﹒４億 ７８２﹒１億

（－３２﹒７％） （＋９﹒５％） （－１４﹒２％）



毛利 １８８﹒４億 ４１８﹒９億 ３５７﹒７億

（－２９﹒４％） （＋１７﹒１％） （＋ ３﹒０％）



溢利 ２０４﹒７億 ４９９﹒５億 ４１７﹒８億

（－３８﹒０％） （＋１９﹒６％） （＋２７﹒９％）



毛利率 ５０﹒８％ ４８﹒９％ ４５﹒７％

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＊截至六月底止年度



表列新地（０００１６）及部分大型地產股市帳率、市盈率及股息率：



股份 市帳率（倍） 預測市盈率（倍） 預測股息率（％）

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恆地 （０００１２） ０﹒６５ １２﹒７５ ４﹒０８

新地 （０００１６） ０﹒７２ １０﹒５６ ３﹒７９

新世界（０００１７） ０﹒５８ １３﹒０６ ４﹒０４

信置 （０００８３） ０﹒６４ １８﹒６４ ４﹒１２

長實 （０１１１３） ０﹒７０ ７﹒６７ ３﹒５４

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＊截至６月２１日收市



表列新地（０００１６）及部分地產股股價表現：



股份╱編號（％） 去年第四季至今 年初至今 本季至今 本月至今

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恆地 （０００１２） ＋２２﹒１４ ＋２３﹒２８ －４﹒３７ ＋４﹒３２

新地 （０００１６） ＋２１﹒６８ ＋２０﹒５３ －１﹒２６ ＋７﹒１７

新世界 （０００１７） ＋２０﹒９８ ＋２０﹒７４ －５﹒２２ ＋６﹒７５

會德豐 （０００２０） ＋２１﹒６８ ＋２７﹒８０ －１﹒０６ ＋７﹒６１

信和置業（０００８３） ＋ ４﹒１９ ＋ １﹒０５ －１１﹒５９ ＋７﹒０２



恆隆地產（００１０１） ＋２２﹒１５ ＋２５﹒３８ －３﹒２３ ＋８﹒９７

嘉華國際（００１７３） ＋２６﹒６１ ＋２６﹒２６ －３﹒８３ ＋２﹒７３

嘉里建設（００６８３） ＋２３﹒８３ ＋２２﹒８７ －７﹒０４ ＋６﹒５６

長實集團（０１１１３） ＋ ６﹒２５ ＋ ９﹒００ －１０﹒９３ ＋７﹒４１

太古地產（０１９７２） ＋１０﹒３９ ＋１９﹒２０ －３﹒２６ －０﹒６２

九倉置業（０１９９７） ＋１１﹒２２ ＋２０﹒０９ －４﹒１８ ＋２﹒７１

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股指：

恆生指數 ＋ ２﹒４７ ＋１０﹒１７ －１﹒９９ ＋５﹒８５

國企指數 － ０﹒８８ ＋ ７﹒８７ －４﹒０３ ＋５﹒１４

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註：數據截至６月２１日收市

