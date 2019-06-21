銀行股受壓，港股午後跌幅擴至１４２點報２８４０８，失５０天線

《經濟通通訊社２１日專訊》港股連升四日累漲１４３２點或５﹒３％後，今早高開３１點

報２８５８１兼全日最大升幅，高見２８５８１點後反覆回落後，現倒跌１４２點或０﹒５０％

，報２８４０８點，失守５０天線（２８４７８點）；港股半日收跌７３點或０﹒２６％，報

２８４７６點，跌穿１００天線（２８５１９點）。

國企指數報１０８９４，下跌２８點或下跌０﹒２６％。

上證綜指報２９９８，上升１１點或上升０﹒３８％，成交１９４９﹒４６億元人民幣。

深成指報９１９７，上升６２點或上升０﹒６８％，成交２４９６﹒３４億元人民幣。

中東局勢持續緊張，美伊更恐會爆發軍事衝突，刺激國際油價隔晚（２０日）急升超過４％

，中海油（００８８３）漲１﹒５２％，報１３﹒３４元，暫升幅最大藍籌。中電

（００００２）昨日收市後罕有發盈警，料中期扭盈為虧，現跌４﹒５４％，報８６﹒１５元，

暫跌幅最大藍籌。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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本地銀行股：

匯豐控股（００００５） ６４﹒５５元 跌１﹒００％

恆生銀行（０００１１） １９６﹒６０元 跌１﹒９９％

東亞銀行（０００２３） ２１﹒６５元 跌１﹒１４％

中銀香港（０２３８８） ３０﹒３０元 跌２﹒８８％

渣打集團（０２８８８） ６９﹒４５元 跌１﹒１４％



重磅股：

港交所 （００３８８） ２７５﹒４０元 跌１﹒０１％

騰訊控股（００７００） ３５０﹒２０元 跌１﹒０７％

建設銀行（００９３９） ６﹒５９元 跌０﹒１５％

中國移動（００９４１） ７０﹒７０元 升０﹒６４％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒２５元 升０﹒２４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒９４元 升０﹒１７％

中國平安（０２３１８） ９３﹒６５元 跌０﹒７４％

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