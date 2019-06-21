《盤後部署》若Ｇ２０峰會進展良好，港股有望收復５０天及百天線

《經濟通通訊社２１日專訊》隨著市場預期聯儲局最早將於下月減息，加上油價飆升帶動能

源股走高，隔晚（２０日）美股三大指數向上，標指更創下收市新高。港股今早跟隨美股，以全

日最高位輕微高開３１點報２８５８１，未幾重磅股顯著獲利回吐，加上中電（００００２）罕

有發盈警急挫，港股隨即反覆回落，最多曾跌１９１點，低見２８３５９點。

尾段港股繼續反覆向下，最終恆指收報２８４７３，跌７６點或０﹒２７％，結束四連升累

漲１４３２點的走勢，亦失守５０天線（約２８４７９點）及百天線（約２８５２０點）。主板

成交１１８５﹒７４億元，增加逾２１％。

國企指數報１０９２１點，跌不足１點或０﹒０１％。

Ａ股方面，上證收報３００１點，升１４點或０﹒５％，重上三千關。深成指收報

９２１４，升７９點或０﹒８７％。兩市成交６２１８億元人民幣。



＊蘋果指中美關稅計劃正削弱其競爭力＊



美國總統特朗普表示，預計聯儲局主席鮑威爾最終將會下調利率。他早前曾多次暗示，或會

撤走鮑威爾的主席職位。聯儲局在本周的議息聲明中，暗示最早將於下月減息，特朗普其後向公

眾表示，鮑威爾終於在做正確的事。事實上，市場相信中美貿易戰的對峙，將令美國經濟陷入衰

退的風險大幅增加，而這亦是聯儲局於短時間內「轉口風」的最大原因。避險情緒不斷升溫，加

上息率降低的情況下，穩健且高息的股份或持續受追捧。

另一邊廂，美國政府安排為期７日的聽證會已進入第４日，美國企業可藉此對關稅計劃表達

意見。蘋果、咖啡機生產商Ｋｅｕｒｉｇ及零售商Ｄｏｌｌａｒ Ｔｒｅｅ反對特朗普對蘋果產

品，及咖啡機等更多中國商品徵收關稅的計劃。蘋果表示，新一輪關稅將削弱蘋果於全球市場的

競爭力，減少公司身為美國最大企業納稅人對財政部的貢獻。事實上，中美之間的關係一直建基

於經濟上的合作及相互依賴。貿易戰的開打，除了影響中美企業外，各國於全球經濟一體化下，

經濟及營商環境亦大受影響。



＊二萬九關遇阻，２７５００點見支持＊



美國聯儲局暗示下半年減息，加上中美兩國元首會面的消息帶動下，港股一度連升四日，累

漲逾１４３２點或５﹒２８％。即使中美貿易爭端有所緩和，但仍有不少分析指出，中美在短期

內達成貿易協議的機會頗低，加上兩國近期在不少議題上仍各持己見，投資者不應有過分憧憬。

不過，若下周Ｇ２０峰會舉行期間未有壞消息再度傳出，而人民幣及Ａ股繼續回勇下，港股出現

大跌的機會應相對較低。加上港股十天線（２７７０４點），以及保力加通道的中軸及頂部均有

上移的跡象，若Ｇ２０峰會進展良好，港股應可再次收復５０天及百天線，並於二萬九關遇阻力

，暫以本周初的上升裂口底部，即約２７５００點作支持。（ｍｗ）

