《經濟通通訊社２１日專訊》英倫銀行宣布維持利率於０﹒７５％不變，並將第二季經濟增
長預測下調至零，因易緊張局勢加劇以及硬脫歐的可能性上升。
英倫銀行重申，若英國能夠避免硬脫歐，將需要隨序漸進地上調利率。但另一方面若無序脫
歐損害英國經濟，可能有需要減息。
英倫銀行表示，第二季英國經濟增長預測由增長０﹒２％降至零，認為經濟停滯不前是由於
今年較早時企業為原定３月脫歐做準備，大量囤積的庫存拖累第二季的經濟表現，目前仍預計全
年經濟將會實現增長。（ｍｎ）
21/06/2019 08:07
《外地經濟》英倫銀行維持利率不變，料第二季經濟無增長
《經濟通通訊社２１日專訊》英倫銀行宣布維持利率於０﹒７５％不變，並將第二季經濟增
長預測下調至零，因易緊張局勢加劇以及硬脫歐的可能性上升。
英倫銀行重申，若英國能夠避免硬脫歐，將需要隨序漸進地上調利率。但另一方面若無序脫
歐損害英國經濟，可能有需要減息。
英倫銀行表示，第二季英國經濟增長預測由增長０﹒２％降至零，認為經濟停滯不前是由於
今年較早時企業為原定３月脫歐做準備，大量囤積的庫存拖累第二季的經濟表現，目前仍預計全
年經濟將會實現增長。（ｍｎ）
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