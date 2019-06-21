《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，預計聯儲局主席鮑威爾最終將會下調利
率。較早時他再次暗示可能撤走鮑威爾的主席職位。
聯儲局在本周的議息聲明中暗示最早會於下月減息，特朗普表示，「他本該早點這樣做，雖
然不可能事事周全，但最終他會做正確的事。」
聯儲局此前表示不會無故將鮑威爾撤職，而鮑威爾亦表示，他預計將做滿４年任期。（ｍｎ
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21/06/2019 08:22
【減息將至】特朗普：鮑威爾將在減息方面「做正確的事」
《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，預計聯儲局主席鮑威爾最終將會下調利
率。較早時他再次暗示可能撤走鮑威爾的主席職位。
聯儲局在本周的議息聲明中暗示最早會於下月減息，特朗普表示，「他本該早點這樣做，雖
然不可能事事周全，但最終他會做正確的事。」
聯儲局此前表示不會無故將鮑威爾撤職，而鮑威爾亦表示，他預計將做滿４年任期。（ｍｎ
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