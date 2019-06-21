《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普在白宮與加拿大總理特魯多會晤前表示，準備
向中國國家主席習近平提出兩名加拿大人被中國拘留事件。
特魯多稍後表示，與特朗普花了相當多的時間討論中國問題，並稱希望特朗普與習近平在下
周的Ｇ２０峰會期間討論加拿大人被中國拘留事件。
去年１２月加拿大警方應美國要求在溫哥華拘捕華為財務總監，其後中國指控兩名加拿大人
從事間諜活動，並禁止從加拿大進口油菜籽及豬肉。（ｍｎ）
21/06/2019 08:44
【華為風波】特朗普將在Ｇ２０習特會上提出加拿大人被拘留事件
《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普在白宮與加拿大總理特魯多會晤前表示，準備
向中國國家主席習近平提出兩名加拿大人被中國拘留事件。
特魯多稍後表示，與特朗普花了相當多的時間討論中國問題，並稱希望特朗普與習近平在下
周的Ｇ２０峰會期間討論加拿大人被中國拘留事件。
去年１２月加拿大警方應美國要求在溫哥華拘捕華為財務總監，其後中國指控兩名加拿大人
從事間諜活動，並禁止從加拿大進口油菜籽及豬肉。（ｍｎ）
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