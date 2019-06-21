【脫歐之後】英國保守黨第五輪黨魁投票結束，約翰遜將決戰侯俊偉

《經濟通通訊社２１日專訊》英國首相大熱約翰遜在保守黨黨魁選舉的最後一輪投票中以壓

倒性多數票數領先，保守黨議員經過五輪投票選出最後兩名候選人，分別是約翰遜及現任外相侯

俊偉。

保守黨１６萬黨員將在７月底前投票決定誰將成為黨魁及下一任首相，但鑑於約翰遜在保守

黨內的支持率，除非他出現重大失誤，否則他當選的機會極高。（ｍｎ）

