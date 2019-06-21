《經濟通通訊社２１日專訊》菲律賓電訊營運商Ｇｌｏｂｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ使用華為提供
的設備，在東南亞率先推出５Ｇ寬頻服務。
華為及諾基亞一直是Ｇｌｏｂｅ的４Ｇ設備供應商，Ｇｌｏｂｅ表示，今次將使用華為的設
備提供５Ｇ寬頻服務，同時已聘請獨立公司確保能解決私隱及安全問題。（ｍｎ）
21/06/2019 10:57
【華為風波】菲律賓電訊營運商Ｇｌｏｂｅ採用華為推出５Ｇ服務
《經濟通通訊社２１日專訊》菲律賓電訊營運商Ｇｌｏｂｅ Ｔｅｌｅｃｏｍ使用華為提供
的設備，在東南亞率先推出５Ｇ寬頻服務。
華為及諾基亞一直是Ｇｌｏｂｅ的４Ｇ設備供應商，Ｇｌｏｂｅ表示，今次將使用華為的設
備提供５Ｇ寬頻服務，同時已聘請獨立公司確保能解決私隱及安全問題。（ｍｎ）
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