《國際要聞》特朗普淡化美軍無人機遭擊落事件，懷疑是伊朗誤擊

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普似乎淡化一架美國軍用無人偵察機遭伊朗擊落

一事，稱懷疑可能是伊朗誤擊。

特朗普表示，很難相信這是蓄意的行為，「搞不好是一個恍神的蠢蛋干的事」。不過他亦警

告，美國絕不會容忍這種事情發生，如果機上有機師的話，情況將不大相同。（ｍｎ）

