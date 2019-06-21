《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普似乎淡化一架美國軍用無人偵察機遭伊朗擊落
一事，稱懷疑可能是伊朗誤擊。
特朗普表示，很難相信這是蓄意的行為，「搞不好是一個恍神的蠢蛋干的事」。不過他亦警
告，美國絕不會容忍這種事情發生，如果機上有機師的話，情況將不大相同。（ｍｎ）
21/06/2019 13:10
《國際要聞》特朗普淡化美軍無人機遭擊落事件，懷疑是伊朗誤擊
《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普似乎淡化一架美國軍用無人偵察機遭伊朗擊落
一事，稱懷疑可能是伊朗誤擊。
特朗普表示，很難相信這是蓄意的行為，「搞不好是一個恍神的蠢蛋干的事」。不過他亦警
告，美國絕不會容忍這種事情發生，如果機上有機師的話，情況將不大相同。（ｍｎ）
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