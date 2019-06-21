《台股攻略－馮偉明》台積電今日領軍，台股突破１０８００點

《台股攻略》台股今日（２１日）開高震盪，升１８﹒７６點，收１０８０３﹒７７點，成

交金額為新台幣１４８４﹒４９億元。

台積電將於２４日除息，今日有不少買盤湧入，股價升新台幣３﹒５元，收新台幣

２４８﹒５元。半導體族群今日表現不弱，世芯－ＫＹ升近７％，台勝科及群聯也升超過３％，

聯電、創意、超豐、力旺及世界均穩居紅盤。鴻海全面改選董事，鴻海股價開高震盪走低，終場

跌０﹒９元，收新台幣７６﹒８元。大立光今日表現疲弱，終場下跌百元。長榮航空勞資協商破

局，空服員開始罷工，衝擊股價跌約３﹒８５％，收新台幣１５元。電信及油電個股今日表現也

相對強勁，亞太電盤中一度大漲半根停板，中華電及台灣大也在平盤之上表現，台塑化今日也升

近２％。

市場對Ｇ２０特習會持正向發展看法，加上美國聯儲局釋出寬鬆言論，市場資金持續湧入，

預期台股短線仍偏多，投資者須留意下周Ｇ２０會議的結果，料將影響全球局勢。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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