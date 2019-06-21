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即市新聞

21/06/2019 17:37

《台股攻略－馮偉明》台積電今日領軍，台股突破１０８００點

　　《台股攻略》台股今日（２１日）開高震盪，升１８﹒７６點，收１０８０３﹒７７點，成
交金額為新台幣１４８４﹒４９億元。
　　台積電將於２４日除息，今日有不少買盤湧入，股價升新台幣３﹒５元，收新台幣
２４８﹒５元。半導體族群今日表現不弱，世芯－ＫＹ升近７％，台勝科及群聯也升超過３％，
聯電、創意、超豐、力旺及世界均穩居紅盤。鴻海全面改選董事，鴻海股價開高震盪走低，終場
跌０﹒９元，收新台幣７６﹒８元。大立光今日表現疲弱，終場下跌百元。長榮航空勞資協商破
局，空服員開始罷工，衝擊股價跌約３﹒８５％，收新台幣１５元。電信及油電個股今日表現也
相對強勁，亞太電盤中一度大漲半根停板，中華電及台灣大也在平盤之上表現，台塑化今日也升
近２％。
　　市場對Ｇ２０特習會持正向發展看法，加上美國聯儲局釋出寬鬆言論，市場資金持續湧入，
預期台股短線仍偏多，投資者須留意下周Ｇ２０會議的結果，料將影響全球局勢。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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