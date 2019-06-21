《談國論企－黎偉成》中強化俄朝合作慎對美關係

《談國論企》中國國家主席習近平於２０１９年６月１７日至１８日對朝鮮進行國事訪問，

是繼６月７日對俄羅斯作國家訪問之後的十分緊密外交活動，該是於月底應特朗普之邀於日本的

二十國集團Ｇ２０會後舉行中美峰會的一個很重大啟示：中、俄、朝關係密切，會聯合應對美國

多年來一直作出的種種欺壓。美國仍堅持對進口的中國商品加徵關稅劣舉不撤，更貪得無厭地在

多方面「要價」佔便宜，中美達協之期顯然遙遙也。

習近平於２０１９年６月份的外交活動十分繁忙，更是十分重要，月初訪俄已評，故論下旬

的兩個重點，特別惹人注目的當然是（甲）對朝鮮在１７日及１８日進行的國事訪問。習近平以

中共中央總書記、國家主席的身份訪朝，與金正恩之朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長，同

樣是以黨職為先，更在提出訪朝的景願時強調和朝鮮同志一道謀劃中朝友好合作關係，充分表示

兩黨、兩國的同志加兄弟的高度關係。

更重要的，是習近平指出要與朝鮮「加強戰略溝通和交流互鑒、加強友好交往和務實合作以

及加強溝通對話和協調合作，共同推動半島問題對話協商取得進展，共同實現地區長治久安的大

計」，語雖寥寥，意義重大和深遠：（Ｉ）中朝之溝通、交流、交往、合作，是屬於戰略性的，

是歷來多年的傳統關係，現今是要進一步加強，而重要性在於不理會特朗普對朝鮮作出的所謂制

裁、封鎖。

和（ＩＩ）中朝要「共同推動半島問題對話協商取得進展」，間接表明此非特朗普力壓底下

所取得的「功績」。金正恩亦表已盡最大的力量穩定半島的和平、穩定，更指責美國在此方面的

種種要求是無理的。

要重溫（乙）習近平６月７日國事訪問俄羅斯發表談話時指出「全球化是歷史大勢」，強調

「中美之間交往頻繁、利益融合，所謂脫勾難以想像」，和俄羅斯總統普京更直斥「一些西方國

家通過挑起貿易戰等不正當手段進行打壓」，劍指皆特朗普。

由是習近平先後會普京、金正恩，再（丙）勉強答應與特朗普會面，用意明顯是要聯俄、聯

朝，對特朗普之「施壓」，反過來還壓。尤其是習近平答應特朗普之邀於日本舉行的２０國集團

Ｇ２０峰會會面，只在會後才見，可解讀為中方對特會否在峰會期間攻奸中國，如有，則習特會

便會變得可有可無。尤其是美國貿易代表萊特希澤（我譯「來踏欺詐」）還是堅持以關稅打擊中

國，和仍肆意惡言向華，使中美達協存困不輕。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

