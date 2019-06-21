  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2019 09:31

《異動股》中東局勢緊張油價急升，中海油走高近２％，暫領漲藍籌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心德黑蘭和華盛頓之間
會發生軍事衝突，油價隔晚（２０日）飆升逾５％。
　　對油價最為敏感的中海油（００８８３）現價上升１﹒６７％，報１３﹒３６元，暫升幅最
大藍籌，收復５０天（１３﹒２６３元）及１００天線（１３﹒２３７元）；成交約３７１萬股
，涉資４９６０萬元，主動買盤６０％。
　　布蘭特期油隔晚收高２﹒６３美元或４﹒３％，收報每桶６４﹒４５美元。紐約期油收高
２﹒８９美元或５﹒４％，收報每桶５６﹒６５美元。
　　現時，恆生指數報２８４９９，下跌５０點或下跌０﹒１８％，主板成交４６﹒５６億元。
國企指數報１０９３３，上升１１點或上升０﹒１０％。
　　上證綜指報２９９３，上升６點或上升０﹒２１％，成交１１８﹒５５億元人民幣。
　　深成指報９１９１，上升５６點或上升０﹒６２％，成交２０３﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海石油化工（００３３８）　　３﹒４７元　　　上升１﹒４６％
　　中國石油化工（００３８６）　　５﹒３６元　　　上升１﹒１３％
　　中國石油股份（００８５７）　　４﹒３９元　　　上升１﹒１５％
　　中石化冠德　（００９３４）　　３﹒２２元　　　上升１﹒９０％
　　中石化油服　（０１０３３）　　０﹒９９元　　　上升４﹒２１％
　　中石化煉化　（０２３８６）　　６﹒７６元　　　無升跌
　　中海油田服務（０２８８３）　　７﹒６０元　　　上升３﹒５４％
　　中海石油化學（０３９８３）　　２﹒１６元　　　下跌０﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luk Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金