《異動股》中東局勢緊張油價急升，中海油走高近２％，暫領漲藍籌

《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心德黑蘭和華盛頓之間

會發生軍事衝突，油價隔晚（２０日）飆升逾５％。

對油價最為敏感的中海油（００８８３）現價上升１﹒６７％，報１３﹒３６元，暫升幅最

大藍籌，收復５０天（１３﹒２６３元）及１００天線（１３﹒２３７元）；成交約３７１萬股

，涉資４９６０萬元，主動買盤６０％。

布蘭特期油隔晚收高２﹒６３美元或４﹒３％，收報每桶６４﹒４５美元。紐約期油收高

２﹒８９美元或５﹒４％，收報每桶５６﹒６５美元。

現時，恆生指數報２８４９９，下跌５０點或下跌０﹒１８％，主板成交４６﹒５６億元。

國企指數報１０９３３，上升１１點或上升０﹒１０％。

上證綜指報２９９３，上升６點或上升０﹒２１％，成交１１８﹒５５億元人民幣。

深成指報９１９１，上升５６點或上升０﹒６２％，成交２０３﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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上海石油化工（００３３８） ３﹒４７元 上升１﹒４６％

中國石油化工（００３８６） ５﹒３６元 上升１﹒１３％

中國石油股份（００８５７） ４﹒３９元 上升１﹒１５％

中石化冠德 （００９３４） ３﹒２２元 上升１﹒９０％

中石化油服 （０１０３３） ０﹒９９元 上升４﹒２１％

中石化煉化 （０２３８６） ６﹒７６元 無升跌

中海油田服務（０２８８３） ７﹒６０元 上升３﹒５４％

中海石油化學（０３９８３） ２﹒１６元 下跌０﹒４６％

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