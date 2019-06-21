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即市新聞

21/06/2019 10:11

《中資異動》廣汽逆市漲近２％，獲批廣州首批自動駕駛路測牌照

　　《經濟通通訊社２１日專訊》廣汽（０２２３８）現價上升１﹒８７％，報７﹒６２元；成
交約５３３萬股，涉資４０５１萬元，主動買盤６５％。
　　廣州市交通運輸局日前（２０日）公布，廣汽集團、文遠知行、小馬智行、景騏、裹動智駕
、深蘭科技等六家企業共２４台車輛獲得廣州市首批智能網聯汽車道路測試通知書。測試道路路
段分佈在廣州市黃埔、白雲、花都、南沙等區，共有測試道路３３條，總里程達４５﹒６４４公
里。
　　另外，據中國汽車工業協會統計分析，２０１９年１至５月，中國品牌乘用車共銷售
３３３﹒４６萬輛，同比下降２３﹒３５％，佔乘用車銷售總量的３９﹒７０％，佔有率比上年
同期下降４﹒２４個百分點。
　　現時，恆指報２８４４８，下跌１０２點或下跌０﹒３６％，主板成交２３７﹒８５億元。
　　國企指數報１０９１０，下跌１３點或下跌０﹒１１％。
　　上證綜合指數報２９９９　，升１２點或０﹒４１％，成交１０５５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒２０元　　　下跌１﹒０５％
　　東風集團（００４８９）　　　６﹒０５元　　　上升１﹒４２％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒５０元　　　下跌０﹒８２％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒０４元　　　無升跌

　　比亞迪　（０１２１１）　　４７﹒１０元　　　下跌１﹒０５％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒７４元　　　上升０﹒６４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒６２元　　　上升１﹒８７％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒６８元　　　上升０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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