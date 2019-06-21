《中資異動》廣汽逆市漲近２％，獲批廣州首批自動駕駛路測牌照

《經濟通通訊社２１日專訊》廣汽（０２２３８）現價上升１﹒８７％，報７﹒６２元；成

交約５３３萬股，涉資４０５１萬元，主動買盤６５％。

廣州市交通運輸局日前（２０日）公布，廣汽集團、文遠知行、小馬智行、景騏、裹動智駕

、深蘭科技等六家企業共２４台車輛獲得廣州市首批智能網聯汽車道路測試通知書。測試道路路

段分佈在廣州市黃埔、白雲、花都、南沙等區，共有測試道路３３條，總里程達４５﹒６４４公

里。

另外，據中國汽車工業協會統計分析，２０１９年１至５月，中國品牌乘用車共銷售

３３３﹒４６萬輛，同比下降２３﹒３５％，佔乘用車銷售總量的３９﹒７０％，佔有率比上年

同期下降４﹒２４個百分點。

現時，恆指報２８４４８，下跌１０２點或下跌０﹒３６％，主板成交２３７﹒８５億元。

國企指數報１０９１０，下跌１３點或下跌０﹒１１％。

上證綜合指數報２９９９ ，升１２點或０﹒４１％，成交１０５５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒２０元 下跌１﹒０５％

東風集團（００４８９） ６﹒０５元 上升１﹒４２％

華晨中國（０１１１４） ８﹒５０元 下跌０﹒８２％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒０４元 無升跌



比亞迪 （０１２１１） ４７﹒１０元 下跌１﹒０５％

北京汽車（０１９５８） ４﹒７４元 上升０﹒６４％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒６２元 上升１﹒８７％

長城汽車（０２３３３） ５﹒６８元 上升０﹒１８％

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（ｙｋ）

