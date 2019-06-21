《異動股》恒生（１１）瀉近２％穿十天廿天線，遭大摩降評級目標

《經濟通通訊社２１日專訊》恆生銀行（０００１１）現價下跌１﹒７４％，報１９７﹒１

元；成交約７２萬股，涉資１﹒４１億元。盤中低見１９５﹒１元，失守５０天線

（２００﹒２６２元）、２０天線（１９７﹒６３５元）及１０天線（１９７﹒４８元）。

大摩最近最新發表報告，將本地三間銀行包括恆生、匯控（００００５）及中銀

（０２３８８）的評級，由增持下調至中性；其中，恆生的目標價被大削逾一成四至２１０元；

匯控的目標價亦由７５元降至７０元；中銀香港的目標價由３９元下調至３３元。

現時，恆指報２８５１０，下跌４０點或下跌０﹒１４％，主板成交２８４﹒９２億元。

國企指數報１０９３２，上升１０點或上升０﹒０９％。

上證綜合指數報３００６，升１９點或０﹒６４％，成交１２２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆生銀行（０００１１） １９７﹒１０元 下跌１﹒７４％

匯豐控股（００００５） ６４﹒７０元 下跌０﹒７７％

東亞銀行（０００２３） ２１﹒７５元 下跌０﹒６８％

大新金融（００４４０） ３７﹒５５元 下跌０﹒５３％

大眾金融（００６２６） ３﹒３４元 無升跌



創興銀行（０１１１１） １３﹒７０元 無升跌

大新銀行（０２３５６） １４﹒１２元 下跌３﹒１６％

中銀香港（０２３８８） ３０﹒７０元 下跌１﹒６０％

渣打集團（０２８８８） ６９﹒９５元 下跌０﹒４３％

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（ｙｋ）

