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即市新聞

21/06/2019 10:25

《異動股》恒生（１１）瀉近２％穿十天廿天線，遭大摩降評級目標

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恆生銀行（０００１１）現價下跌１﹒７４％，報１９７﹒１
元；成交約７２萬股，涉資１﹒４１億元。盤中低見１９５﹒１元，失守５０天線
（２００﹒２６２元）、２０天線（１９７﹒６３５元）及１０天線（１９７﹒４８元）。
　　大摩最近最新發表報告，將本地三間銀行包括恆生、匯控（００００５）及中銀
（０２３８８）的評級，由增持下調至中性；其中，恆生的目標價被大削逾一成四至２１０元；
匯控的目標價亦由７５元降至７０元；中銀香港的目標價由３９元下調至３３元。
　　現時，恆指報２８５１０，下跌４０點或下跌０﹒１４％，主板成交２８４﹒９２億元。
　　國企指數報１０９３２，上升１０點或上升０﹒０９％。
　　上證綜合指數報３００６，升１９點或０﹒６４％，成交１２２０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生銀行（０００１１）　　１９７﹒１０元　　　下跌１﹒７４％
　　匯豐控股（００００５）　　　６４﹒７０元　　　下跌０﹒７７％
　　東亞銀行（０００２３）　　　２１﹒７５元　　　下跌０﹒６８％
　　大新金融（００４４０）　　　３７﹒５５元　　　下跌０﹒５３％
　　大眾金融（００６２６）　　　　３﹒３４元　　　無升跌

　　創興銀行（０１１１１）　　　１３﹒７０元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　１４﹒１２元　　　下跌３﹒１６％
　　中銀香港（０２３８８）　　　３０﹒７０元　　　下跌１﹒６０％
　　渣打集團（０２８８８）　　　６９﹒９５元　　　下跌０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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