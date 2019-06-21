《異動股》國泰（２９３）現升近３％，大和料今年增長強勁籲買入

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）現升２﹒９５％，報１１﹒８８元，

盤中高見１１﹒９６元，收復２５０天線（約１１﹒７８元），暫六連升兼六連陽，累漲逾

８﹒７９％；成交約２２３萬股，涉資２６１７萬元。

大和發表最新研究報告指，國泰上日公布５月數據，雖然「五一黃金周」的長假期為日本市

場帶來強勁收益增長，但行業競爭激烈仍為載客量（ＲＰＫ）帶來壓力，然而預期國泰整體載客

量改善及旅客穩定，２０１９年將有強勁增長，故予「買入」投資評級，目標價１６元。

大和表示，國泰５月份載客量按年升７﹒８％，首５個月載客量累積增長至６﹒２％，而乘

客運載率按年升０﹒９個百分點至８２﹒９％。

恆生指數現報２８４５２，跌９８點或０﹒３４％，主板成交４８１﹒５１億元。國企指數

報１０９１６，跌６點或０﹒０６％。

上證綜合指數報３００２，升１５點或０﹒５２％，成交１７５１﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國泰航空（００２９３） １１﹒８８元 升２﹒９５％

中銀航租（０２５８８） ６６﹒１０元 跌０﹒５３％

中飛租賃（０１８４８） ８﹒１９元 跌０﹒７３％

南方航空（０１０５５） ５﹒５７元 跌１﹒２４％

東方航空（００６７０） ４﹒７１元 跌２﹒０８％

中國國航（００７５３） ７﹒８９元 跌２﹒１１％

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（ａｌ）

