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即市新聞

21/06/2019 13:06

《異動股》國泰（２９３）現升近３％，大和料今年增長強勁籲買入

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）現升２﹒９５％，報１１﹒８８元，
盤中高見１１﹒９６元，收復２５０天線（約１１﹒７８元），暫六連升兼六連陽，累漲逾
８﹒７９％；成交約２２３萬股，涉資２６１７萬元。
　　大和發表最新研究報告指，國泰上日公布５月數據，雖然「五一黃金周」的長假期為日本市
場帶來強勁收益增長，但行業競爭激烈仍為載客量（ＲＰＫ）帶來壓力，然而預期國泰整體載客
量改善及旅客穩定，２０１９年將有強勁增長，故予「買入」投資評級，目標價１６元。
　　大和表示，國泰５月份載客量按年升７﹒８％，首５個月載客量累積增長至６﹒２％，而乘
客運載率按年升０﹒９個百分點至８２﹒９％。
　　恆生指數現報２８４５２，跌９８點或０﹒３４％，主板成交４８１﹒５１億元。國企指數
報１０９１６，跌６點或０﹒０６％。
　　上證綜合指數報３００２，升１５點或０﹒５２％，成交１７５１﹒５１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰航空（００２９３）　　　１１﹒８８元　　　升２﹒９５％
　　中銀航租（０２５８８）　　　６６﹒１０元　　　跌０﹒５３％
　　中飛租賃（０１８４８）　　　　８﹒１９元　　　跌０﹒７３％
　　南方航空（０１０５５）　　　　５﹒５７元　　　跌１﹒２４％
　　東方航空（００６７０）　　　　４﹒７１元　　　跌２﹒０８％
　　中國國航（００７５３）　　　　７﹒８９元　　　跌２﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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