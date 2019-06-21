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21/06/2019 16:30

【駐京專電】中證監對５宗內幕交易案件作行政處罰，涉中文傳媒等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表
示，中證監對５宗內幕交易案件作行政處罰，涉中文傳媒（滬：６００３７３）、瑞和股份
（深：００２６２０）、科融環境（深：３００１５２）、廈華電子（滬：６００８７０）、天
翔環境（深：３００３６２）。
　　中證監依法對郭海內幕交易「中文傳媒」案作出行政處罰，責令郭海依法處理非法持有的股
票，沒收違法所得５８７５﹒１７元（人民幣．下同），並處以５８７５﹒１７元罰款；中證監
依法對倪漢騰、鄭少鑾、李健銘內幕交易「瑞和股份」案作出行政處罰，對倪漢騰、鄭少套責令
依法處理非法持有的股界，沒收違法所得７９４﹒０６萬元，並處以２３８２﹒１９萬元罰款，
對李健銘沒收違法所得２１３﹒１２萬元，並處以６３９﹒３７萬元罰款；
　　中證監依法對余樹林內幕交易「科融環境」案作出行政處罰，沒收余樹林違法所得
１７５﹒０６萬元，並處以５２５﹒１８萬元罰款；
　　中證監依法對新發展集團內幕交易「廈華電子」案作出行政處罰，對新發展集團處以３０萬
元罰款，對直接負責的主管人員李瑞承給予警告，並處以１５萬元罰款。
　　重慶證監局依法對余明內幕交易「天期環境」案作出行政處罰，對余明處以１５萬元罰款。

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