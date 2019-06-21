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21/06/2019 15:13

【駐滬專電】中債金融估值中心發布長三角地區系列債券指數

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》中央國債登記結算下屬的中債金融估值中
心日前（２０日）發布中債長三角系列債券指數，其中包括長三角債券綜合指數、長三角地方政
府債指數、長三角綠色債券指數、長三角公司信用類債券指數以及長三角中高等級信用債指數，
是全市場首個全面表徵長三角地區債券市場的系列債券指數。
　　該系列債券指數將從債券角度刻畫區域經濟動態，反映市場發展變化，直接為區域內相關實
體企業、地方政府以及綠色企業拓展融資渠道，體現金融支持實體經濟的功能。

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