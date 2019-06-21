【駐滬專電】貝萊德在滬獨資公司完成投顧業務登記備案

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》貝萊德在上海的獨資公司「貝萊德投資管

理（上海）有限公司」近日已在中國證券投資基金業協會完成在華提供投顧服務的登記備案。

未來貝萊德上海公司可以為中國境內的證券期貨機構以及基金公司發行的私募資產管理產品

提供投資建議服務。貝萊德上海公司已於去年底登記成為私募管理人。

截至今年３月，貝萊德在合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者（

ＲＱＦＩＩ）計劃下的中國在岸投資額度共計約為９２﹒６億美元。

