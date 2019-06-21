《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上交所發文指，日前已啟動科創板發行上
市保薦業務的現場督導工作，首次督導涉及兩家保薦機構。但上交所並未透露兩家保薦券商的名
稱。
上交所指，此次現場督導預計兩周左右完成，現場督導不影響審核程序的推進，審核無須中
止。對現場督導中發現的問題，上交所將按照規定予以處理，並納入保薦機構執業質量評價。
21/06/2019 15:58
【科創板】上交所對兩家科創板保薦機構進行現場督導
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上交所發文指，日前已啟動科創板發行上
市保薦業務的現場督導工作，首次督導涉及兩家保薦機構。但上交所並未透露兩家保薦券商的名
稱。
上交所指，此次現場督導預計兩周左右完成，現場督導不影響審核程序的推進，審核無須中
止。對現場督導中發現的問題，上交所將按照規定予以處理，並納入保薦機構執業質量評價。
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