《午市前瞻》港股四連升後走勢未逆轉，料２９０００點有阻力

《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局「放鴿」預期年內會最多減息５０個點子，美股隔晚繼

續上揚，標指更創下歷史新高。不過，港股連升四日累漲１４３２點或５﹒３％後，今早高開

３１點報２８５８１兼半日最大升幅後，高見２８５８１點後反覆回落。隨著重磅股顯著回吐，

加上中電（００００２）罕有發盈警急挫近半成，港股最多跌１１６點，低見２８４３３點，最

終半日跌７３點或０﹒２６％，報２８４７６點，失守５０天線（２８４７９點）及１００天線

（２８５２０點），半日主板成交４６９﹒９１億元。

國企指數報１０９２５，升２點。

上證綜合指數報３００５，升１８點或升０﹒６１％，成交１７１３﹒００億元人民幣。



＊油價急升，中海油升逾２％最佳藍籌＊



重磅股個別發展，港交所（００３８８）跌０﹒７２％，報２７６﹒２元；騰訊

（００７００）市場總監廖侃昨日表示，旗下「食雞」手遊《和平精英》自５月初公測上架至今

，每日活躍用戶已超過５０００萬人，該股半日仍跌０﹒７３％，報３５１﹒４元；中移動（０

０９４１）今早錄逾一億元大手成交，該股半日升０﹒４３％，報７０﹒５５元；友邦

（０１２９９）牛皮，半日漲０﹒１２％，報８２﹒１５元。

伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心德黑蘭和華盛頓之間會發生軍事衝突，油價隔晚（

２０日）飆升逾５％。對油價最為敏感的中海油（００８８３）揚２﹒４４％，報

１３﹒４６元，為半日表現最佳藍籌；中石化（００３８６）升１﹒３２％，報５﹒３７元；中

石油（００８５７）走高１﹒１５％，報４﹒３９元；中石化冠德（００９３４）漲

２﹒８５％，報３﹒２５元；中石化油服（０１０３３）急升４﹒２１％，報０﹒９９元；中海

油田服務（０２８８３）升１﹒６３％，報７﹒４６元。

中電上日收市後發盈警，預料截至６月３０日止中期將會錄得綜合虧損，因期內會就

Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ零售業務所佔的商譽進行減值，大約為６０億元至７０億元

，該股半日受壓，跌４﹒４９％，報８６﹒２元，為半日表現最差藍籌。其他公用收息股個別發

展，中華煤氣（００００３）軟０﹒２３％，報１７﹒５８元；電能實業（００００６）跟跌０

﹒２６％，報５６﹒８元；領展（００８２３）走低０﹒６２％，報９６﹒５５元；港燈

（０２６３８）則升０﹒６２％，報８﹒０７元。



＊大摩唱淡，恆生跌近２％失二百元關＊



本地銀行股受壓，匯控（００００５）遭大摩下調目標價，由７５元降至７０元，評級則由

增持降至中性，該股半日走低０﹒８４％，報６４﹒６５元；恆生（０００１１）目標價同遭大

摩大削逾一成四至２１０元，評級由增持降至中性，該股半日跌１﹒７９％，報１９７元；大新

金融（００４４０）走低１﹒４６％，報３７﹒２元；大新銀行（０２３５６）瀉３﹒１６％，

報１４﹒１２元；中銀香港（０２３８８）跌２﹒０８％，報３０﹒５５元。

大市回吐，部分食品股受捧，日清食品（０１４７５）漲４﹒６２％，報５﹒４３元；旺旺

（００１５１）升０﹒９７％，報６﹒２６元；康師傅（００３２２）牛皮，半日揚

０﹒３１％，報１３﹒０４元；達利食品（０３７９９）升１﹒１６％，報５﹒２５元；維他奶

（００３４５）績後則跌７﹒２９％，報３９﹒４５元。



＊黃偉豪：中電待跌至８３元中線買入＊



港股連漲四日後，今早稍為回吐，中民證劵研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港

股形勢沒有轉差，今日回調屬合理現象，加上連日來大幅度的上漲，故投資者到周末前相對較為

保守。美股昨日升至歷史新高，港股未有跟隨，他認為港股２８５００點為一個關鍵位置，不容

易升破後再向上走，未來預計仍會在此位置水平拉鋸。他指出，市場上若沒有負面因素消息影響

，港股下周有機會反覆再試高位。他表示，投資者對中美領導人下星期Ｇ２０峰會有憧憬，加上

這幾晚美股仍炒作聯儲局放鴿，這些因素會致港股短期有炒熱，預料２８２００點作為第一個支

持位，２９０００點附近為阻力位。

個股方面，他對於中電發盈警頗為意外，更指是其史上第一次，由於這次中電減值規模大，

對其中期業績的表現會有很大的影響，但消息並非極度負面，因情況不會影響其實際上的業務、

營運及現金流水平。另外，他指出，中電盈警消息對派息亦沒有影響，但短期內會中電仍有下跌

的空間，建議投資者不用急於現階段買入，而可待股價下跌至８３元入市作中期部署。

（ｊｔ、ｍｗ）

