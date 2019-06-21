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即市新聞

21/06/2019 15:17

《美元走勢－羅明立》美匯表現反復，行情隨時逆轉

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒３７　　　１０７﹒０２　　　１０７﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３０９　　　１﹒１２８１　　　１﹒１２９１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７２５　　　１﹒２６８１　　　１﹒２７０６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８２７　　　０﹒９８０１　　　０﹒９８０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１４５　　　７﹒８００８　　　７﹒８１３９

　　《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數減少６０００人至２１﹒６萬人，低過預期，
而前周持續申領人數下降３﹒７萬人至１６６﹒２萬人，亦少過預期，顯示當地就業市場未急速
轉差。另外，美國５月份領先經濟指數持平，差過預期０﹒１％升幅。由於聯儲局貨幣政策立場
有變，最新利率期貨資料顯示，美聯儲有７０％機率於下月減息，並於年底前再減息一次，利好
股市上升。
　　美匯指數短線下跌，初步支持位於９６﹒５０，投資者預期美聯儲將會展開減息周期，預料
美匯指數後市仍有下行空間。但近期匯市表現反復，行情隨時逆轉，部署上次短炒美元下跌為合

　　英倫銀行議息決定維持利率不變，行長卡尼於會後聲明表示，英國目前出現無協議「脫歐」
的風險較以往為高，央行並將英國第二季經濟增長預期由０﹒２％降至零，聲明亦將對貨幣政策
保持「耐心」的字眼刪除，為日後降息埋下伏筆。英國執政保守黨黨魁選舉，由支持強「硬脫歐
」的詹森領先，鎊匯仍然會偏軟。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２２０　　　１﹒１３６０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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