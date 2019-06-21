《美元走勢－羅明立》美匯表現反復，行情隨時逆轉

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒３７ １０７﹒０２ １０７﹒３０

歐元╱美元 １﹒１３０９ １﹒１２８１ １﹒１２９１

英鎊╱美元 １﹒２７２５ １﹒２６８１ １﹒２７０６

美元╱瑞郎 ０﹒９８２７ ０﹒９８０１ ０﹒９８０７

美元╱港元 ７﹒８１４５ ７﹒８００８ ７﹒８１３９



《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數減少６０００人至２１﹒６萬人，低過預期，

而前周持續申領人數下降３﹒７萬人至１６６﹒２萬人，亦少過預期，顯示當地就業市場未急速

轉差。另外，美國５月份領先經濟指數持平，差過預期０﹒１％升幅。由於聯儲局貨幣政策立場

有變，最新利率期貨資料顯示，美聯儲有７０％機率於下月減息，並於年底前再減息一次，利好

股市上升。

美匯指數短線下跌，初步支持位於９６﹒５０，投資者預期美聯儲將會展開減息周期，預料

美匯指數後市仍有下行空間。但近期匯市表現反復，行情隨時逆轉，部署上次短炒美元下跌為合

。

英倫銀行議息決定維持利率不變，行長卡尼於會後聲明表示，英國目前出現無協議「脫歐」

的風險較以往為高，央行並將英國第二季經濟增長預期由０﹒２％降至零，聲明亦將對貨幣政策

保持「耐心」的字眼刪除，為日後降息埋下伏筆。英國執政保守黨黨魁選舉，由支持強「硬脫歐

」的詹森領先，鎊匯仍然會偏軟。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２２０ １﹒１３６０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

