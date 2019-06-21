《外企動向》三星：Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ問題解決，可隨時上市

三星摺疊手機Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ原定在今年４月底推出，惟發布前陸續有媒體測試

Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ後，發現其屏幕有問題，及後更有鉸鏈零件以及保護膜脫落問題，當時

三星立刻叫停並順延上市計劃。

不過據韓媒《ＴＨＥ ＩＮＶＥＳＴＯＲ》引述三星高層透露，Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ大

部分的問題已解決，隨時可準備上市。《香港經濟日報》

