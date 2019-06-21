前行政長官董建華家族２年前向中遠海控出售東方海外（００３１６），有投行內地高層涉
嫌內幕交易，被上海法院判囚，為「港股通」首宗內幕交易案。
上海第一中級人民法院公布，以內幕交易、洩露內幕信息罪，判處被告桑某有期徒刑９年，
罰款１２００萬元（人民幣，下同），另外兩人陳某、王某因內幕交易，分別判囚９年、罰款２
﹒４億元和緩刑、罰款１７２萬元。
上海法院未有公布涉案人士全名，但內地傳媒報道，涉案包括瑞銀證券前保薦人代表桑仁兆
、其大學同學王歡。《香港經濟日報》
21/06/2019 08:30
投行內地高層因港股通內幕交易，判囚９年
前行政長官董建華家族２年前向中遠海控出售東方海外（００３１６），有投行內地高層涉
嫌內幕交易，被上海法院判囚，為「港股通」首宗內幕交易案。
上海第一中級人民法院公布，以內幕交易、洩露內幕信息罪，判處被告桑某有期徒刑９年，
罰款１２００萬元（人民幣，下同），另外兩人陳某、王某因內幕交易，分別判囚９年、罰款２
﹒４億元和緩刑、罰款１７２萬元。
上海法院未有公布涉案人士全名，但內地傳媒報道，涉案包括瑞銀證券前保薦人代表桑仁兆
、其大學同學王歡。《香港經濟日報》
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
|國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰