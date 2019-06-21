投行內地高層因港股通內幕交易，判囚９年

前行政長官董建華家族２年前向中遠海控出售東方海外（００３１６），有投行內地高層涉

嫌內幕交易，被上海法院判囚，為「港股通」首宗內幕交易案。

上海第一中級人民法院公布，以內幕交易、洩露內幕信息罪，判處被告桑某有期徒刑９年，

罰款１２００萬元（人民幣，下同），另外兩人陳某、王某因內幕交易，分別判囚９年、罰款２

﹒４億元和緩刑、罰款１７２萬元。

上海法院未有公布涉案人士全名，但內地傳媒報道，涉案包括瑞銀證券前保薦人代表桑仁兆

、其大學同學王歡。《香港經濟日報》

