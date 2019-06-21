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即市新聞

21/06/2019 16:15

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒４１％，結束兩周連跌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒０２點，按周升
０﹒４１％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１８７﹒５８點，按周升
０﹒１４％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８６﹒３７點，按周升０﹒２５％。三大整體指數同樣
結束２周連跌，兼今周齊升。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１９０﹒２５點，按周升１﹒２０％。豪宅樓價連續３周創歷史新高
後，走勢趨向反覆，近３周計錄得２升１跌，累升０﹒８５％。

＊四大整體指數齊升，尚未反映逃犯條例爭議對樓價影響＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ四大整體指數齊升，尚未反映逃犯條
例爭議對樓價的影響。上一次出現齊升是３周前，即美國宣布調高中國商品入口關稅至２５％當
周市況。中美貿易戰升級後，樓價升勢隨即明顯受阻。
　　近３周計，ＣＣＬ、ＣＣＬ（中小型單位）及ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄得２周齊跌，１周齊升，
分別累跌１﹒２７％、１﹒６９％及１﹒９９％。即使今周齊升，但未能重返３周前的歷史高位
，顯示樓價有輕微回軟的趨勢。中美貿易戰談判尚未有明確方向，相信未來數周樓價繼續於高位
爭持，有機會反覆回軟。

＊市區樓價跌勢較新界兩區升勢大，整體樓價高位爭持或輕微回軟＊

　　港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８６﹒８７點，按周跌０﹒７４％，連跌３周共５﹒３６％。九
龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８５﹒５１點，按周升０﹒９４％，結果３周連跌。
　　新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報２０１﹒００點，按周升０﹒０６％，連升３周共１﹒０３％。
新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７０﹒７１點，按周升０﹒０２％，連升２周共０﹒０３％。
　　中美貿易談判氣氛惡化後，港九市區走勢跟新界兩區截然不同。港九市區樓價升勢受阻，近
３周計，港島連跌３周，九龍亦２跌１升。而用家剛性需求下，支持新界兩區樓價齊升。近３周
計，新界東連升３周，新界西亦２升１跌。市區樓價跌勢較新界兩區升勢為大，相信整體樓價繼
續高位爭持，兼有輕微回軟的可能。（ｂｉ）

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