《經濟通通訊社２１日專訊》中信銀行（國際）宣布，由於金鐘部份地區出現交通管制，該
行中信大廈分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。其他分行則照常營業。
（ｃｌ）（ｚｚ）
21/06/2019 09:12
【移交逃犯】信銀國際暫停中信大廈分行服務
《經濟通通訊社２１日專訊》中信銀行（國際）宣布，由於金鐘部份地區出現交通管制，該
行中信大廈分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。其他分行則照常營業。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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