《經濟通通訊社２１日專訊》市場估計美國聯儲局可能下月減息，美匯指數創下逾一年來最
大兩天跌幅，而港元則繼續走高，於今早９時４９分，高見７﹒８０６１兌１美元，較上日收市
價上升０﹒１％。
港匯最新報７﹒８０８３，仍升約０﹒０８％。
美匯指數連跌２天，並創逾一年來最大２天跌幅，跌穿９７，最新報９６﹒６。
另外，臨近半年結，以及市傳科網巨頭阿里巴巴已秘密提交香港上市文件，也刺激港元匯價
上升。（ｃｌ）
21/06/2019 09:59
【港匯轉勢】港元漲０﹒１％報７﹒８０６１，續創今年新高
《經濟通通訊社２１日專訊》市場估計美國聯儲局可能下月減息，美匯指數創下逾一年來最
大兩天跌幅，而港元則繼續走高，於今早９時４９分，高見７﹒８０６１兌１美元，較上日收市
價上升０﹒１％。
港匯最新報７﹒８０８３，仍升約０﹒０８％。
美匯指數連跌２天，並創逾一年來最大２天跌幅，跌穿９７，最新報９６﹒６。
另外，臨近半年結，以及市傳科網巨頭阿里巴巴已秘密提交香港上市文件，也刺激港元匯價
上升。（ｃｌ）
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