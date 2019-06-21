【港匯轉勢】港元漲０﹒１％報７﹒８０６１，續創今年新高

《經濟通通訊社２１日專訊》市場估計美國聯儲局可能下月減息，美匯指數創下逾一年來最

大兩天跌幅，而港元則繼續走高，於今早９時４９分，高見７﹒８０６１兌１美元，較上日收市

價上升０﹒１％。

港匯最新報７﹒８０８３，仍升約０﹒０８％。

美匯指數連跌２天，並創逾一年來最大２天跌幅，跌穿９７，最新報９６﹒６。

另外，臨近半年結，以及市傳科網巨頭阿里巴巴已秘密提交香港上市文件，也刺激港元匯價

上升。（ｃｌ）

