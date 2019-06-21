【移交逃犯】立法會福利事務委員會明日會議改期

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，立法會福利事務委員會原定明日

（２２日）上午９時３０分舉行的特別會議，將改於稍後的日期舉行。

立法會秘書處較早時候公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被堵塞導至交通受阻，

立法會今日下午所有會議已取消。（ｃｌ）（ｚｚ）

