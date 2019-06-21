《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，立法會福利事務委員會原定明日
（２２日）上午９時３０分舉行的特別會議，將改於稍後的日期舉行。
立法會秘書處較早時候公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被堵塞導至交通受阻，
立法會今日下午所有會議已取消。（ｃｌ）（ｚｚ）
21/06/2019 15:51
【移交逃犯】立法會福利事務委員會明日會議改期
《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，立法會福利事務委員會原定明日
（２２日）上午９時３０分舉行的特別會議，將改於稍後的日期舉行。
立法會秘書處較早時候公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被堵塞導至交通受阻，
立法會今日下午所有會議已取消。（ｃｌ）（ｚｚ）
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