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即市新聞

21/06/2019 16:36

【本港經濟】５月整體通脹率回落至２﹒８％，符預期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年５月份整體消費物價與一年前同月比較
，上升２﹒８％，較４月份的相應升幅（２﹒９％）稍低，符合市場預期。剔除所有政府一次性
紓困措施的影響，綜合消費物價指數在５月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為２﹒８％，較４
月份（２﹒９％）稍低，主要是由於今年５月的旅遊費用升幅收窄和本地交通工具費用下跌所致


＊首五個月基本通脹率通脹為２﹒７％＊

　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年５月份錄得按年升幅的類別為食品（不包
括外出用膳）（上升６﹒５％）、住屋（上升４﹒２％）、煙酒（上升３﹒２％）、外出用膳（
上升２﹒１％）等。另一方面，綜合消費物價指數在５月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及
水（下跌４﹒９％）、耐用物品（下跌２％）和衣履（下跌１﹒２％）。
　　以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒５％。剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應升幅則為２﹒７％。

＊短期通脹率料溫和＊

　　政府發言人表示，５月份的基本消費物價通脹率輕微下降至２﹒８％。主要消費物價指數組
成項目的價格壓力大致受控，儘管新鮮豬肉供應受干擾令基本食品價格的按年升幅明顯擴大。
　　展望將來，隨着早前新訂住宅租金回落，加上外圍價格壓力有所減退，短期而言通脹料會維
持溫和。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。（ｃｌ）

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