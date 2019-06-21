《經濟通通訊社２１日專訊》黛麗斯國際（００３３３）發盈警，預料截至６月底止年度將
錄得可觀性虧損，而２０１８年度則錄得稅後溢利１２３４﹒７萬元。
公司表示，截至５月底止的１１個月期間，由於美國及中國之間持續的貿易糾紛，加速將產
能由中國轉移至海外，產生一次性重組費用。另外，收入下跌及產品組合的調整，售價較低的產
品之銷售收入所佔比例較高，令平均售價下跌，同時，一般和行政費用亦有所增加。（ｃｈ）
21/06/2019 17:06
【企業盈警】黛麗斯（３３３）料年度業績轉虧，受累中美貿易戰
《經濟通通訊社２１日專訊》黛麗斯國際（００３３３）發盈警，預料截至６月底止年度將
錄得可觀性虧損，而２０１８年度則錄得稅後溢利１２３４﹒７萬元。
公司表示，截至５月底止的１１個月期間，由於美國及中國之間持續的貿易糾紛，加速將產
能由中國轉移至海外，產生一次性重組費用。另外，收入下跌及產品組合的調整，售價較低的產
品之銷售收入所佔比例較高，令平均售價下跌，同時，一般和行政費用亦有所增加。（ｃｈ）
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