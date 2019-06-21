《經濟通通訊社２１日專訊》中信銀行（國際）公布，由於金鐘部分地區出現交通管制，中
信大廈分行及力寶中心（分行及私人銀行）將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。
（ｊｏ）（ｚｚ）
21/06/2019 17:48
【移交逃犯】信銀國際暫停中信大廈及力寶中心分行服務
《經濟通通訊社２１日專訊》中信銀行（國際）公布，由於金鐘部分地區出現交通管制，中
信大廈分行及力寶中心（分行及私人銀行）將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。
（ｊｏ）（ｚｚ）
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